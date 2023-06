Il campo sportivo intitolato al piccolo Leo: "Con noi per sempre"

Un lungo e commosso applauso ha accolto l’intitolazione del campo sportivo di via Toti a Mirandola alla memoria del piccolo Leonardo Lugli, il bambino che militava nella selezione ‘I primi calci 2015’ della società Mirandolese, strappato alla vita a soli 7 anni lo scorso gennaio a causa di un male incurabile. La prematura scomparsa di Leonardo, ricordato per il suo sorriso e la sua passione per il calcio, aveva commosso l’intera comunità e la società in cui giocava aveva lanciato una raccolta firme volta ad intitolargli l’impianto sportivo dove giocano i bimbi della sua età e far rimanere vivo il suo ricordo.

In poco tempo, la Prefettura di Modena aveva dato il nullaosta e ieri è stato possibile intitolargli il campo in erba sintetica di via Toti dove si allenano i giovani della squadra. Un momento molto emozionante al quale hanno partecipato gli amici, i compagni di squadra, i dirigenti della Mirandolese Francesco Russo, Gaia Galvagno, Maurizio Michelini e Luigi Zottoli, i genitori di Leonardo Giulia e Luca e l’amministrazione comunale con i consiglieri Guglielmo Golinelli e Marco Donnarumma.

Molto emozionata la mamma di Leonardo, che ha detto: "Voglio ringraziare la comunità, l’amministrazione, la Prefettura e la società Mirandolese che hanno permesso di fare vivere la memoria di Leo nella comunità. Grazie per l’affetto, la sensibilità e l’attenzione dimostrata".

Dopo la benedizione del parroco, è stata scoperta la targa situata nella parte est del campo, in memoria del piccolo calciatore dove è stata incisa la frase: "Sarai l’esempio per tuo fratello, rimarrai per sempre nel nostro cuore, verrai sempre ricordato come Leo". In ricordo di Leonardo, la Mirandolese ha organizzato anche un trofeo che ha visto la partecipazione di tante squadre di giovani calciatori nati nel 2015.

Angiolina Gozzi