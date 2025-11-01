"Il cane anti-droga?. Idea del centrodestra"

"Apprendiamo con soddisfazione che il sindaco Riccardo Righi ha chiesto che il Comando della Polizia locale venga dotato di un cane antidroga. Vorremmo però ricordare che questa è una nostra storica battaglia, una misura che avevamo chiesto dalle amministrative del 2019 e più volte portato in Consiglio comunale, anche di recente attraverso una mozione condivisa con la Lega". Così Annalisa Arletti, consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Carpi, commenta la proposta un’unità cinofila antidroga da parte del primo cittadino, definendola "una richiesta di buon senso, che nasce dall’ascolto del territorio e dalla volontà di garantire più sicurezza e più controllo, specie nei luoghi frequentati dai giovani. La sinistra carpigiana – prosegue Arletti – ha sempre minimizzato il problema, nascondendosi dietro la parola ‘percezione’. Ora, di fronte a una realtà che non può più essere negata, è costretta a inseguire le nostre proposte che per anni ha bocciato. È una vittoria delle idee di Fratelli d’Italia che da sempre mette la sicurezza al primo posto, e ci auguriamo che questa iniziativa, finalmente riconosciuta come utile, si traduca presto in realtà operativa".

Concorda il capogruppo della Lega a Carpi Giulio Bonzanini: "Con grave e colpevole ritardo, il sindaco Righi annuncia la volontà di dotare il Corpo di Polizia locale di un cane antidroga, dopo anni di esplicite e puntuali richieste poste da Lega e da Fratelli d’Italia, sia a Carpi che in Unione Terre d’Argine. Una scelta giusta che conferma la bontà delle battaglie che portiamo avanti sul territorio, evidenziando però la mancanza di collaborazione da parte di una Giunta Pd sorda ad ogni consiglio e suggerimento da parte dei cittadini. Così come per il gabinetto di fotosegnalamento, adottato di recente dopo la bocciatura della proposta della Lega nel 2019, a seguito di un dibattito in Consiglio di Unione, si ripropone il classico schema adottato dalla sinistra locale, che prima ignora e nega i problemi, poi li minimizza accusando le opposizioni, salvo poi adottarne le soluzioni a suo tempo proposte ma bocciate dalla maggioranza Pd - afferma Bonzanini -. La speranza è che questo sia il primo passo verso un’ammissione delle proprie responsabilità, con l’obiettivo di una seria revisione delle attuali deficitarie politiche in tema sicurezza".

Maria Silvia Cabri