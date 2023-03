Il cane antidroga scova dosi nei parchi

Si era seduto in una delle panchine nei pressi del Policlinico. Gli agenti della mobile, squadra narcotici, hanno capito che si trattava di un ‘soggetto’ sospetto. Lo straniero, un ghanese di 40 anni è stato seguito fino ai portici di via Crispi.. Una volta perquisito, è stato trovato in possesso di diverse dosi di marjiuana per un peso di 177 grammi e arrestato. In tutto gli agenti della polizia, nell’ambito di controlli ad hoc nelle zone calde della città, in particolare via Crispi giovedì hanno identificato 52 persone, di cui 25 straniere. Al parco 22 aprile, le unità cinofile hanno fiutato diverse sostanze stupefacenti. Al Novi Sad il cane antidroga ha fiutato inoltre quasi 90 grammi di hashish.