Il cantiere si allarga: piazza chiusa alle auto I commercianti: "Ora servono indennizzi"

Entro pochi giorni piazza Garibaldi verrà completamente chiusa al traffico, certamente per diversi mesi: con l’inizio della prossima settimana, infatti, il maxicantiere per la riqualificazione (avviato più di un anno fa) si allargherà anche sul lato della piazza che finora era rimasto libero.

Lo ha annunciato l’altra sera il sindaco Claudio Poletti durante una riunione con i residenti e gli esercenti del centro storico. "Dopo aver dovuto rivedere il progetto, ci troviamo ora nella condizione di procedere speditamente con i lavori per poter arrivare a concludere tutta l’opera per fine ottobre o inizio novembre", ha detto. Come abbiamo riferito, dalla fine di marzo dell’anno scorso a oggi, il cantiere ha subito vari blocchi e soste che ne hanno rallentato moltissimo l’avanzamento. Sono emersi alcuni problemi del progetto originale che hanno dovuto essere rivalutati: sono dunque ‘sparite’ (e non verranno più realizzate) le vasche di raccolta delle acque piovane che erano previste al centro della piazza, e al contempo si sono dovute ricalcolare tutte le pendenze e le inclinazioni.

"È stato incaricato un tecnico che ha progettato le varianti ed entro la settimana ci consegnerà le nuove tavole e il programma dei lavori", ha aggiunto Poletti.

Già da domani – in base all’ordinanza emessa nelle scorse ore – tutta la piazza verrà interdetta ai veicoli: resteranno percorribili ai pedoni soltanto i marciapiedi. Al contempo via Generale Malaguti diverrà a doppio senso di circolazione, e non vi si potrà più parcheggiare. Si spera che i lavori possano procedere, anche se esiste l’incognita rappresentata dagli scavi attorno alla chiesa della Buona Morte che quasi certamente riporteranno alla luce antiche sepolture: "In accordo con la Soprintendenza questa area di scavo procederà in parallelo con il cantiere di rifacimento della piazza, per evitare che eventuali ritrovamenti possano far bloccare tutto il resto dei lavori – ha spiegato il sindaco –. In sostanza, avremo due cantieri che andranno avanti simultaneamente".

Tanti problemi comunque restano irrisolti. In primis, quello dei parcheggi: "Ora spariranno altri posti auto e non sono state ancora individuate le alternative – hanno detto vari commercianti –. Finirà che nessuno verrà più a fare acquisti in centro". Altri hanno poi ricordato la necessità di indennizzi sostanziosi per gli esercizi che hanno visto diminuire notevolmente i loro incassi: "Il semplice rimborso della Tari non è sufficiente".

Il sindaco Poletti ha promesso ulteriori risposte: "Lunedì approveremo il bilancio consuntivo e spero di poter recuperare fondi per altri indennizzi. E dalla vendita di Palazzo Pirani contiamo di recuperare risorse per acquistare un’area parcheggi".

Stefano Marchetti