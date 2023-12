Il Capitale "Dai picchetti al palcoscenico"

‘Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto’ è l’evocativo titolo del progetto, ‘un’indagine teatrale’, che la compagnia bolognese Kepler-452 porta in scena al Nuovo Teatro delle Passioni di Modena, da stasera fino a giovedì e poi sabato e domenica prossime. La drammaturgia e la regia sono curate da Enrico Baraldi e Nicola Borghesi; quest’ultimo è anche tra gli altri attori presenti sul palcoscenico. Produzione Ert. Il tutto è nato dai licenziamenti dei 422 operai della fabbrica Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) il 9 luglio 2021, come racconta Nicola Borghesi. Si esce dalle porte dei teatri per osservare attraverso la scena ciò che accade fuori… "Esatto. Il tutto è partito alla fine del primo lockdown, totale chiusura, assoluta devastazione. Circolavano elementi più militanti: il motto era ‘Non vogliamo il ritorno alla normalità’, perché la normalità sarebbe stata peggio. Finito quel periodo, abbiamo deciso di preservare la memoria e indagare sugli effetti della pandemia e le contrazioni economiche. Abbiamo deciso di girare l’Italia alla ricerca di quei luoghi in cui le pagine di Marx diventano persone e accadimenti".

Nello specifico qual è stata la ‘molla’?

"Poco dopo lo sblocco dello stop ai licenziamenti, il 9 luglio 2021 la fabbrica Gkn di Campi Bisenzio ha annunciato la chiusura e licenziato immediatamente 422 operai che da quel momento hanno occupato lo stabilimento".

Voi che avete fatto?

"Abbiamo iniziato a frequentare i picchetti, le manifestazioni, le assemblee all’interno dello stabilimento occupato e per due mesi, novembre e dicembre 2021, mangiato e dormito insieme agli operai, guadagnandoci anche un soprannome, legato alla nostra costante presenza e al numero di domande che rivolgevamo agli operai: ‘quelli della Digos’. Abbiamo intervistato centinaia di lavoratori".

Ed è nato lo spettacolo…

"Ci siamo concentrati su quattro persone: due operai addetti al montaggio, una addetta alle pulizie e un manutentore e li abbiamo invitati a far parte dello spettacolo che racconta cosa significa trascorrere vent’anni in fabbrica a fare dei pezzi, delle differenze tra chi lo ha fatto e chi non lo ha fatto mai, di cosa succede quando un gruppo di operai decide di tentare di fare la storia. Il ‘Capitale’ è anche uno spettacolo sul tempo, sul suo scorrere, su chi lo possiede, lo vende, lo acquista, lo libera".