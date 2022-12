Il Capodanno incanta con la danza acrobatica

Il programma di Capodanno per Modena si preannuncia spettacolare e poetico per il centro storico. Anzi, per il simbolo della città, il sito Unesco di piazza Grande con Duomo e Ghirlandina che quest’anno l’amministrazione comunale ha messo al centro delle iniziative in precedenza organizzate soprattutto in piazza Roma. Tra piazza Grande con il lato nord della cattedrale e piazzetta Torre, infatti, si svolgerà il clou del capodanno gialloblù con cui si darà l’addio al 2022 e si saluterà il 2023. Si punta in particolare su coreografie realizzate in aria da quattro ballerine acrobatiche sullo sfondo del cielo notturno e sul videomapping su facciate dei monumenti della piazza: lo spettacolo partirà alle 23,30 è francese e si chiama ’Clairière Urbaine’. A mezzanotte lo show si interromperà per il brindisi mentre la conclusione è prevista per la mezza. "Abbiamo un Capodanno – spiega l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi – realizzato attraverso la contaminazione di diversi linguaggi artistici nel nome del mito di Fetonte: dopo il successo della Notte dei musei ritorniamo in piazza con la danza acrobatica e il videommaping che già l’anno scorso ha avuto molto successo. Tuteliamo così i beni Unesco e al contempo li valorizziamo. La nostra offerta peraltro dialoga con la mostra di Starling in corso all’Estense, dedicata anch’essa a Fetonte. Mostriamo anche un certo coordinamento tra le iniziative". Roberto De Lellis, direttore di Ater Fondazione che organizza la serata e il regista Fabrice Guillot della compagnia Retouramont che organizza la danza verticale spiegano: "Sarà un Capodanno un po’ differente, senza alcool o vetri sparsi, ma con uno spettacolo visuale. Ci siamo ispirati all’Infinito di Giacomo Leopardi per proporre un viaggio sugli spazi verticali che partirà dal palazzo Unicredit e proseguirà nell’aria. Inoltre avremo le foto realizzate da Stefano Unthertiner nel bianco invernale delle isole Svalbard mentre sul Duomo lavora il light designer Carlo Cerri e lo studio Ooops. Raccontano il mito del giovane Fetonte che pretese dal padre Apollo di guidare il Carro del Sole ma, inesperto, perse il controllo dei cavalli e si avvicinò troppo alla Terra, asciugandone i fiumi, bruciando le foreste e incendiando il suolo. Una metafora del destino verso il quale si è incamminata l’umanità". Non è tutto, anche i teatri sono aperti la notte di Capodanno mentre per il primo giorno del 2023, alle 17.30, il Pavarotti Freni ospiterà il Concerto di Capodanno con la Filarmonica del teatro modenese diretta dal maestro Hirofumi Yoshida. "Per quest’anno ci concentriamo su piazza Grande Unesco, lavorando sulle nuove tecnologie della città che è media arts sempre Unesco, ma non abbandoniamo piazza Roma. Lì ora ci sono le lame d’acqua e tanti locali, inoltre c’è il Radio Bruno Estate, c’è la filosofia e molto altro, ma stiamo anche pensando a come eventualmente utilizzarla l’anno prossimo". In caso di maltempo la danza acrobatica sarà l’1 alle 21.30 mentre le proiezioni saranno in loop domani (19-20.30 e 23-23.15) e dall’1 al 3 gennaio dalle 19 alle 21. Finanziamenti della Fondazione di Modena, ieri alla presentazione rappresentata da Valerio Zanni.

Stefano Luppi