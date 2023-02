"Il capogruppo Pd non può certo parlare di competenza"

E’ polemica tra maggioranza e opposizione. Dopo le critiche della Sinistra per il licenziamento dell’assessore Canossa, è la Lega al contrattacco. Nel mirino il capogruppo del Pd Roberto Ganzerli. "Anziché parlare di competenza dovrebbe giustificare il suo emendamento al bilancio, col quale – al limite del conflitto di interessi – richiede di tagliare voci di spesa, impegnate per la promozione del territorio, per destinarle all’inclusione lavorativa e all’inclusione sui siti pubblici: cioè ad attività svolte dalla Cooperativa da egli diretta, e per la quale già riceve risorse dal Comune". A dirlo è Guglielmo Golinelli, consigliere comunale e segretario provinciale della Lega. "Sia chiaro – puntualizza – nei confronti de ’La Zerla’ non c’è la minima preclusione, ed anzi l’Amministrazione ha ripetutamente dimostrato attenzione e sensibilità".