Il cardinale Zuppi cittadino onorario. La cerimonia alla festa di San Nicola

Fra meno di un mese, martedì 9 settembre, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà ufficialmente cittadino onorario di Castelfranco Emilia. La cerimonia è prevista alle ore 17 in piazza Garibaldi: alle 18.30, poi, il cardinale presiederà la Santa Messa solenne in onore di San Nicola di Tolentino.

Il conferimento della cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi è stato deliberato ai primi di aprile, con un voto all’unanimità del consiglio comunale. La mozione, presentata e sottoscritta da vari gruppi consiliari, sottolinea i grandi meriti di ‘don Matteo’, definito "uomo del dialogo, costruttore di pace, seminatore di speranza".

"Già con la sua prima visita pastorale è diventato di fatto cittadino di Castelfranco, entrando a far parte della nostra comunità – viene rimarcato –. Sempre in ascolto di tutti con profonda umanità, pronto a donare una parola di aiuto soprattutto ai più fragili e agli ‘ultimi’, per supportarli ad affrontare i problemi, piccoli e grandi".

Nella sua prima visita pastorale dopo l’ingresso in diocesi, l’arcivescovo Zuppi si recò proprio alla casa di reclusione di Castelfranco, dove è tornato anche negli anni successivi. A Castelfranco ha partecipato anche a un dialogo sulla Costituzione con il magistrato Armando Spataro. "Il dialogo, il rispetto e la pace sono i valori sui quali si fonda la convivenza, elementi distintivi anche della nostra città, e che il cardinale Zuppi ha fattivamente contribuito a diffondere, custodire e far conoscere con le sue parole e i suoi gesti sempre concreti".

"Il 9 settembre la nostra città vivrà un momento storico e profondamente sentito – dice il sindaco Giovanni Gargano –. Lo faremo insieme, all’aperto, in mezzo alla nostra gente, proprio durante il momento più importante dell’anno, la Sagra del tortellino tradizionale e la Festa di San Nicola. Un tempo di festa che ci unisce, ci rende orgogliosi della nostra identità e delle nostre radici, e che oggi si arricchisce di un gesto simbolico e fortemente educativo".

Con questa cittadinanza, aggiunge il sindaco di Castelfranco, "vogliamo restituire al cardinale Zuppi quell’abbraccio che da sempre ha rivolto all’unica città modenese che appartiene alla diocesi di Bologna. Vogliamo che gli arrivi il nostro abbraccio: grande, caloroso, sincero. Abbiamo scelto di consegnare questo riconoscimento in piazza, sotto il cielo di settembre, proprio perché il messaggio del cardinale è un messaggio aperto a tutti. Per questo, come cindaco e a nome di tutta Castelfranco Emilia, siamo orgogliosi di accoglierlo ufficialmente nella nostra grande famiglia. Non sarà solo un ospite d’onore: da quel giorno, sarà per sempre uno di noi. Quando il cuore di un territorio incontra il cuore di un uomo giusto, nasce qualcosa che dura nel tempo".

Stefano Marchetti