Il cardinale Zuppi: "Prima o poi un trattino unirà le diocesi di Modena e di Carpi"

Nel 2020 Papa Francesco nominò l’arcivescovo di Modena-Nonantola, Erio Castellucci, anche nuovo vescovo di Carpi. Le due diocesi sono rimaste distinte ma prima o poi ci sarà "un trattino" che le unirà e questa diventerà con il tempo "una cosa scontata". A dirlo è il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. "Il campanilismo è più forte di qualunque perimetro", afferma Zuppi, ma allo stesso tempo "non avendo più parroci, perchè la fabbrica c’è ma per adesso manca la materia prima- continua il cardinale- ci sono delle parrocchie che necessariamente vanno insieme, perchè c’è un unico parroco": ma magari le due parrocchie "hanno due consigli pastorali, perchè si sono guardate in cagnesco", della serie "noi siamo noi e loro sono loro". E se se poi "c’è qualche problema economico, facciamo conto che in una parrocchia sono stati più formiche e nell’altra molto più cicale- afferma il cardinale- non esiste dialogo perchè poi il portafoglio condiziona parecchio e non esiste proprio andare in rete, lì è tutto virtual".

Proseguendo nel ragionamento, Zuppi segnala che nel cuore dell’Emilia "c’è qualche problema perchè la diocesi di Carpi ha avuto lo stesso vescovo di Modena, che lo stanno denunciando per bigamia – è la battuta di Zuppi – ma, poveraccio, l’ha scelta lui". E se Castellucci (che tra l’altro è anche vicepresidente di Zuppi alla Cei) per adesso "è vescovo di Modena e di Carpi, probabilmente prima o ci sarà un trattino che unirà le due diocesi e sarà così, poi tra trent’anni – scommette il cardinale – non se lo ricorderà più nessuno e sarà una cosa scontata. Oggi diciamo che non è acquisito, c’è qualche difficoltà". Ma ci sono anche diocesi che sono state unite decenni fa e ancora oggi proprio "non si azzeccano", aggiunge Zuppi. E "perchè questi problemi si riducano, bisogna avere una grande visione. Se ce l’abbiamo, supereremo il localismo e il campanilismo, altrimenti saremo sempre condizionati. Più ci restringiamo – avverte Zuppi – e più i problemi piccoli diventano grandi se non abbiamo una visione, cioè un motivo alto e grande, che ci relativizza. Noi siamo contro il relativismo, ma in alcuni casi c’è un relativismo cristiano e di buon senso, cioè alcune cose vanno relativizzate altrimenti ci leghiamo al campanile e non c’è futuro". Questo pur sapendo che "il campanilismo ha un grande vantaggio, c’è un legame affettivo e nelle parocchie è evidente", afferma Zuppi: un aspetto "fondamentale, perchè il locale e l’universale richiedono l’uno l’altro". Però anche la Chiesa ha bisogno che i campanili "diventino antenne e non limiti. Diventino capaci di collegarsi con il resto".