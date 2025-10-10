Il Carlino conquista Modena. La festa dei 140 anni è un successo: "Punto di riferimento del territorio"

"Tanti auguri Carlino". Una frase che, per il tour dei 140 del giornale, sta rimbombando dal sud delle Marche al nord dell’Emilia-Romagna. E lunedì scorso, in questo lungo viaggio, il motto è risuonato a Modena, all’interno del teatro Fondazione San Carlo gremito di gente. Ospiti, lettori, curiosi. Mondo della cultura, della politica, della gastronomia, dello sport, dell’arte e dell’economia. Tutti uniti per fare gli auguri a quel giornale che da una vita accompagna le giornate dei modenesi, dalla città alla provincia, dalla collina alla montagna. Perché, il Resto del Carlino, "è un punto di riferimento che ha saputo sempre raccontare l’evoluzione del territorio". E lo fa ancora oggi, in un mondo dove "cresce la fame di informazione perché senza la stampa non ci sarebbe libertà, visto il ruolo fondamentale che ha contro le fake news". Un pensiero condiviso dai tanti ospiti che si sono alternati sul palco. Un abbraccio comune alla storia del quotidiano ma anche all’attuale redazione che ogni giorno porta avanti il lavoro, pronto ogni mattina per essere letto in edicola, al bar, a casa. Il Carlino è, è stato e sarà, sempre, il giornale della gente.

A fare gli onori di casa ci ha pensato Vittorio Lugli, presidente della Fondazione Collegio San Carlo. Poi, i saluti istituzionali del sindaco Massimo Mezzetti. Sul palco anche Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estenti, e Donatella Pieri, presidente della Fondazione Ago che gestisce il Museo della Figurina. Quell’oggetto per cui Modena è conosciuta in tutto il mondo grazie all’azienda Panini. Ecco così la presenza di Antonio Panini, in rappresentanza di un brand internazionale. Industrie eccellenti che sono state raccontate anche da Claudia Cremonini, vicepresidente del Gruppo Cremonini, e Federica Minozzi, amministratrice delegata di Iris Ceramica. Spazio inoltre agli artisti Alberto Bertoli e Daniel Bund. Tutti ospiti che sono saliti sul palco per raccontare, in un dialogo con i diversi giornalisti del Carlino di Modena, il loro rapporto con il giornale e con il territorio. Tra loro anche lo chef mondiale Massimo Bottura, intervistato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Barbara Manicardi, capo servizio della redazione di Modena.

Ma c’è stato anche un ampio spazio per lo sport. Si è parlato del Modena, con il presidente Carlo Rivetti, club ai vertici della serie B; del Sassuolo, con il direttore generale Giovanni Carnevali, tra le 20 grandi della serie A; e del Modena Volley, società militante in Superlega, con il direttore generale Andrea Sartoretti e i giocatori Paul Buchegger e Matias Giraudo.

Infine, un riconoscimento, con il Carlino d’Oro, a tutti quei collaboratori che ogni giorno scrivono e fotografano la realtà. Chi più giovane e chi più esperto. Tutti fedeli a quello che "è un gran lavoro di squadra". Ovvero, fare un giornale.