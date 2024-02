Il Carpi cerca conferme sul Titano

La vigilia è quella dei complimenti reciproci fra i due allenatori, Cristian Serpini e Stefano Cassani, amici e molto vicini per idee calcistiche. Sul campo però Victor San Marino-Carpi dovrà esprimere la vera rivale del Ravenna, anche se alla sfida le due squadre ci arrivano con umori opposti. I biancorossi cercano oggi alle 14,30 sul Titano di prolungare il filotto di 4 vittorie, la Victor appena sorpassata in classifica ha perso 3 delle ultime 4. "Abbiamo già dimostrato – spiega mister Serpini – che appena parliamo di calendari o tabelle disattendiamo i pronostici. Per questo dal Borgo in poi abbiamo deciso di pensare solo a gara per gara. Ovvio che facendo così vado un po’ a frenare l’entusiasmo, ma questo gruppo ha bisogno di non sentirsi bravo, anche perché non abbiamo fatto ancora nulla, basta una sconfitta per essere sesti". Il San Marino è avversario difficile da affrontare. "Avranno il dente avvelenato – prosegue – oltre a essere un’ottima squadra, con probabilmente il miglior allenatore del girone che con le sue idee ha portato tanti punti. Fa un calcio difficile da "leggere" con tre o quattro varianti per il 352". Il tecnico deve decidere sull’attacco. "Sall sta abbastanza bene - conclude – ma molti non sono al 100% però li portiamo tutti. Hanno una difesa molto strutturata e potremmo anche giocare con più rapidità e leggerezza. Beretta? Può fare uno spezzone di gara se c’è bisogno". Per mister Cassani il Carpi ha "una rosa costruita benissimo e uno degli allenatori più bravi del campionato. Dobbiamo metterci voglia, senza timori reverenziali".

Programma. Le gare della 7^ di ritorno (14,30): Lentigione-Mezzolara, Corticella-Aglianese, Borgo S.D.-Imolese, Fanfulla-Progresso, Prato-Certaldo, San Marino-Carpi, Pistoiese-Forlì, Sant’Angelo-Sammaurese, Sangiuliano-Ravenna. Clas. Ravenna 46, Carpi 43, Corticella, Forlì, San Marino 42, Lentigione 40, Aglianese 36, Sangiuliano 34, Imolese 33, Sammaurese e Fanfulla 31, Prato 30, Pistoiese 28, Sant’Angelo 26, Progresso 24, Mezzolara e Borgo 16, Certaldo 14.

Dal campo. Fuori i soliti Maini, Sabattini e Bouhali, recupera Sall che dovrebbe partire dal 1’ ma Serpini ha due alternative: una con Arrondini, l’altra con Larhrib. Nei titanici tutti disponibili, rientra anche D’Este in attacco. Al seguito oltre 200 tifosi biancorossi. V. SAN MARINO (3-5-2): Pazzini; Bertolotti, De Queiroz, Onofri; T. Benvenuti, Sabba, Lattarulo, Haruna, Gramellini; Arlotti, D’Este. All. Cassani. CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Verza, Rossini, Calanca, Cecotti; Tentoni, Mandelli, Forapani; Cortesi; Saporetti, Sall. All. Serpini. Arbitro: Virgilio di Agrigento

Davide Setti