Il Carpi è alla finestra in attesa dell’avversaria

Il Carpi conoscerà oggi il suo percorso nella Poule scudetto. Scatta infatti alle 16 con le gare della prima giornata il torneo che mette di fronte le 9 vincenti dei 9 gironi di D per assegnare il tricolore. I biancorossi sono inseriti nel triangolare 2 con Pianese e Campobasso che oggi si sfidano in Toscana e dal risultato che uscirà la squadra di Serpini saprà chi dovrà sfidare mercoledì 15 e domenica 19: se la Pianese batte il Campobasso allora il 15 c’è Campobasso-Carpi e il 19 Carpi-Pianese, se la gara finisce pari o se vince il Campobasso invece il 15 c’è Carpi-Pianese al "Cabassi" e il 19 Campobasso-Carpi. I senesi hanno vinto il girone "E" con 90’ di anticipo (68 punti in 34 gare, 2 di media) precedendo di 3 punti il Follonica Gavorrano, mentre i molisani nel girone "F" (vinto sempre con 90’ di anticipo) sono arrivati a +2 su L’Aquila con 70 punti in 34 gare, alla media di 2,05 contro i 2,125 di Calanca e compagni.

Le altre. Scattano oggi anche gli altri due triangolari con le sfide Caldiero-Clodiense (rip. Alcione Milano) e Cavese-Altamura (rip. Trapani). Le tre vincitrici dei gironcini e la miglior seconda accederanno alle semifinali scudetto in programma il 26 maggio e il 2 giugno su gare di andata e ritorno, con finalissima il 9 giugno in campo neutro.

Playoff. Nei vari gironi si giocano anche le semifinali playoff che vedono tornare in campo anche il Ravenna dopo le tante polemiche extra campo di queste settimane, mentre il Forlì dovrà guardare da spettatore visto il 6° posto confermato anche dal mancato blocco della post season da parte del Coni, che nelle prossime settimane discuterà del ricorso di terzo grado ormai privato di effetti sulla classifica. Le due sfide del girone "D" (ore 16) sono Ravenna-Lentigione e Corticella-Victor San Marino (il 19 la finale fra le due vincenti) e nel pre gara del match del "Benelli" mister Gadda è tornato a parlare.

"Riprendere ad allenarci dopo la delusione – ha spiegato – non è stato facile, anche perché la gara è rimasta in dubbio fino alla fine. Proveremo a vincere questo playoff perché può essere importante per un eventuale ripescaggio".

d. s.