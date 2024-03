Il Carpi nelle marche a caccia di punti utili per la salvezza

Ancora un turno di sofferenza per le squadre modenesi di pallanuoto, a caccia di punti che servano ad evitare una retrocessione di massa, nell’ultima giornata d’andata del torneo di serie C: ieri sera il Penta Modena ha anticipato il proprio turno casalingo, ospitando alla Piscina Dogali la Persicetana. Delicatissima trasferta marchigiana per la Coopernuoto Carpi, impegnata ala piscina Palablù di Moie, contro il locale Team March, formazione molto altalenante, ma che sa sfruttare il fattore campo: i ragazzi di Caprara stanno un po’ soffrendo la penalizzazione per il "Caiumi Affair", ma con un successo a Moie potrebbero togliersi dal fondo classifica. Chi difficilmente potrà togliersi dalla zona bollente è l’Onda Blu Formigine, che chiude la fase ascendente del torneo ospitando alle 20, alla Piscina Melato di Reggio Emilia la Mestrina, terza in classifica nel girone Lombardo-Veneto: la squadra veneziana appare superiore tecnicamente, ma Formigine deve provare comunque a fare risultato, per sperare ancora.

m.c.