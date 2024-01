Il Carpi perde Cecotti. Ma per la Pistoiese è al completo

Per la prima volta in stagione il Carpi dovrà fare a meno di Tommaso Cecotti. Il terzino sinistro classe 2005 è stato infatti squalificato per una giornata dopo la quinta ammonizione rimediata a Lodi e salterà la sfida con la Pistoiese: fin qui assieme a D’Orsi e Larhrib era stato fra i tre ad avere giocato tutte e 21 le gare fra campionato e coppa, di cui 20 da titolare (in casa con l’Imolese l’unico ingresso dalla panchina). Al suo posto, come nel finale della gara di Lodi, possibile lo spostamento di Verza a sinistra con Tcheuna sulla corsia di destra, altrimenti l’altra alternativa è Laamane. Con la Pistoiese sarà un Carpi finalmente quasi al completo: oltre ai ritorni dalla squalifica di Cortesi e Forapani, infatti, da ieri Frison, Rossi e Sabattini sono rientrati regolarmente in gruppo. Cecotti ha lavorato a parte per un leggero fastidio al nervo sciatico, a parte ik solo Tentoni che sarà ancora assente al pari di Maini.

MERCATO. La Pistoiese attesa domenica a Carpi ha tesserato anche l’attaccante 2004 Filippo Panucicci dall’Empoli (11 gare al San Donato Tavarnelle in D da settembre) e il centrocampista 2004 Saliou Faye ex Pisa. Novità anche per il Ravenna capolista che ha definito il ritorno in mediana di Matteo Mandorlini, classe ’88, con un passato fra A e B con le maglie di Parma, Padova, Brescia e Piacenza, che era svincolato dalla scorsa estate dopo l’ultima stagione in D col Flaminia Civitacastellana e quella precedente in C al Seregno.

d.s.