Il Carpi riceve l’Eppan per togliersi dall’ultimo posto

E’ già una gara da dentro o fuori per la Pallamano Carpi oggi alle 18 alla Vallauri, nella 5^ di ritorno di Serie A Gold. Dopo 11 sconfitte di fila la squadra di Serafini (al completo) riceve l’Eppan per togliersi dall’ultimo posto solitario. "Eppan è una squadra difficile da affrontare – spiega Stefan Damjanovic - che gioca veloce, corre tanto e segna. Sappiamo che la gara deciderà gran parte del nostro futuro". All’interno del progetto "Energy for Sport" per la riduzione dei consumi e la sostenibilità ambientale verranno consegnate ai giocatori ospiti le borracce con il logo Pallamano Carpi e Sinergas, realizzate in acciaio e riutilizzabili. Nell’intervallo si esibiranno le ragazze del pattinaggio a rotelle Dorando Pietri. Le altre: Albatro-Trieste, Rubiera-Conversano, Cingoli-Pressano, Cassano-Bozen, Sassari-Fasano, Merano-Brixen. Clas. Brixen * 28, Merano, Fasano * e Bozen 26, Conversano * 23, Cassano e Sassari 22, Eppan 13, Cingoli * 12, Trieste e Albatro 10, Rubiera 7, Pressano 5, Carpi 4. In Serie A Bronze 2 ko di fila hanno complicato la rincorsa della Pantarei Modena al 2° posto (ora distante 2 punti) e a 3 gare dalla fine delle regular season i gialloblù sfidano Casalgrande alle 18,30 al PalaMolza. In Serie B (5^ di ritorno) la Carpine tornata terza riceve alle 18,30 Rubiera che insegue a -4, nel giorno del big match fra le prime due Ferrara-Parma, alle 18 il Rapid è di scena a Valsamoggia, domani Modena-Estense (18).

d.s.