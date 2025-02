Il Carpi ritrova il suo faro

La prima luce in fondo a un tunnel lungo due mesi porta a Pontedera. Lì sabato Andrea Mandelli dovrebbe fare il suo rientro a 8 gare di distanza dal problema alla coscia accusato il 7 dicembre scorso nei primi 5’ di Carpi-Torres. Il regista biancorosso ha iniziato col gruppo la settimana e in Toscana potrebbe avere il primo spezzone a gara in corso, in vista di un pieno recupero.

Il Carpi lo aspetta a braccia aperte dopo un campionato fin qui a singhiozzo per uno dei leader della rosa di Serpini, con tre differenti stop per altrettanti problemi alla coscia. Un rompicapo medico che nelle ultime settimane sembra essere stato risolto restituendo al Carpi un giocatore imprescindibile. Con e senza Mandelli sono infatti due Carpi completamente diversi, quasi all’opposto. Mandelli ha infatti giocato fin qui 11 gare a pieno regime, le prime 4 della stagione "bagnate" da 3 assist e 6 punti, poi il successo sul Pontedera dell’andata, quindi le 6 fra fine ottobre e fine novembre in cui i biancorossi hanno battuto Arezzo, Pineto e Legnago (2 suoi assist al "Sandrini") cogliendo 10 punti.

Con Mandelli in campo da titolare per tutta la gara sono arrivati 19 punti in 11 gare (5 vittorie, 4 pari e 2 soli ko con Gubbio e Ternana) alla media di 1,72 punti a partita, che proiettata sulle 38 gare della stagione varrebbe addirittura 65 punti, bottino che varrebbe il 3° o il 4° posto finale. Quello con Mandelli in regia è dunque un Carpi da primi posti playoff, mentre quello che ha dovuto fare a meno di Mandelli (12 gare saltate o viste in panchina per fare numero) o con un Mandelli a mezzo servizio (ingresso nel finale a Pescara, stop dopo pochi minuti contro Pianese e Torres) ha messo insieme appena 10 punti in 15 gare, vincendo solo a Sestri e con la Spal, pareggiando 4 volte e subendo ben 9 delle 11 sconfitte totali. Una media che da 1,72 a gara sprofonda a 0,66 a partita che a fine anno varrebbe appena 25 punti, ovvero un biglietto per la Serie D diretta.

Pensare che negli ultimi 2 mesi il Carpi ha dovuto fare a meno di lui, Forapani e Tcheuna misura lo spessore della stagiona della squadra di Serpini. Il suo rientro e quello di Tcheuna (con la Pianese) diventano così il miglior biglietto da visita per le ultime 12 finali da giocare. Dal campo. Ieri a San Felice fermo Visani per la febbre, Rigo si è fermato prima perché pure febbricitante, a parte Tchuena e Cecotti, per Contiliano gli esami hanno confermato 20 giorni di stop dopo il problema alla coscia.

Davide Setti