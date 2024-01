Il Carpi si aggrappa all’effetto Cabassi

Il Carpi si affida all’effetto "Cabassi" per rilanciarsi dopo lo stop di Prato che ha compromesso la corsa al vertice. Domani col Borgo San Donnino ultimo, i biancorossi cercheranno la quarta vittoria di fila casalinga dopo quelle ottenute contro Aglianese, Sammaurese e Imolese.

In casa la squadra di Serpini viaggia a oltre 2 punti di media a gara, grazie ai 17 conquistati in 8 gare (5 vittorie, 2 pari e il solo ko subito col Fanfulla), uno score che vale il terzo posto per punti conquistati davanti ai propri tifosi nel girone, alle spalle solo di Ravenna (22 su 24 in 8 gare) e Forlì (22, ma in 10 gare). Proprio dal "Cabassi" passeranno le residue chance di inseguire la Lega Pro, visto che delle 16 gare rimaste Calanca e soci ne affronteranno 9 in casa e 7 fuori, ricevendo la visita di 3 delle prime 4, Corticella, Ravenna e poi Forlì.

DAL CAMPO. Intanto la buona notizia per mister Serpini è arrivata dall’allenamento di ieri, in cui si è riunito ai compagni anche "Papi" Sall (nella foto): l’attaccante senegalese si era fermato per un forte colpo al piede, ma le sue condizioni sono in miglioramento e ieri ha svolto tutto l’allenamento, compresa la partitella. Sta meglio anche Arrondini, che dopo un mese in cui non ha mai calciato la palla per due giorni di fila ha fatto tutto con i compagni. Nell’emergenza offensiva totale (squalificato Cortesi, ko Rossi e Tentoni) il tecnico per domani avrà qualche opzione in più e dovrebbe lanciare dal 1’ Larhrib trequartista alle spalle di Saporetti e Sall. L’utilizzo (obbligato) di Larhrib potrebbe permettere anche di schierare una mediana tutta over, con Bouhali al posto di Forapani al fianco di Mandelli e D’Orsi, dietro rimane aperto il ballottaggio fra il rientrante Calanca e Rossini per giocare al centro con Zucchini, mentre davanti a Lorenzi sulle corsie giocheranno Tcheuna e Cecotti.

ARBITRO. La gara di domani sarà diretta da Lorenzo Moretti di Cesena, arbitro al primo anno di D e mai incrociato dai biancorossi, affiancato da Marco Nasi e Mattia Casoni entrambi di Reggio.

Davide Setti