Il Carro Amato di Lunati lascia piazza XX Settembre

Dopo settimane di polemiche e attacchi, di sit in pacifici e meno pacifici (con qualche danneggiamento) ieri l’opera natalizia di Lorenzo Lunati, il contestatissimo ’Carro Amato’, "come da programma iniziale", ci tiene a precisare Modenamoremio, è stato disallestito. "In realtà- fa presente Maria Carafoli, direttore di Modenamoremio – doveva essere poretato via mercoledì ma per ragioni tecniche il tutto è stato spostato a giovedì pomeriggio".

Piazza XX Settembre torna quindi libera ma probabilmente le polemiche per l’installazione artistica di Lunati non si fermeranno. Nei prossimi giorni, tramite comunicato stampa, l’artista Lorenzo Lunati comunicherà la somma raccolta dall’installazione, che sarà interamente devoluta all’ Ong Save The Children.

Come tutti gli anni, con rare eccezioni, l’originale artistaè riuscito ad attirare l’attenzione per tutto il periodo natalizio, esattamente come aveva fattodue anni fa con il Babbo Ballerino che comunque aveva raccolto una somma considerevole.