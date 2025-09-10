Il caso Agenzia per la Mobilità. Anche il consiglio comunale si costituirà parte civile in tribunale

Valutare se costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale che potrebbe instaurarsi per la vicenda di Amo, nei confronti di chiunque risulti essere responsabile dell’eventuale sottrazione indebita di fondi. Ma anche richiedere che la società promuova azioni di responsabilità "qualora emergessero in futuro evidenze di comportamenti illeciti o negligenti relativamente a eventuali responsabilità dei soggetti che hanno amministrato" l’Agenzia per la mobilità di Modena. Il tutto, infine, "evitando semplificazioni e strumentalizzazioni politiche".

E’ quanto chiesto da una mozione approvata lunedì dal Consiglio comunale, illustrata da Diego Lenzini del Pd e sottoscritta anche da Avs, Movimento 5 stelle, Spazio democratico, Pri-Azione e Modena civica. L’assemblea cittadina, nella stessa seduta, ha invece respinto la mozione di Fratelli d’Italia, illustrata da Ferdinando Pulitanò che, sempre sul tema, chiedeva di attivare "l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo facendosi promotore di tale azione presso l’assemblea dei soci di aMo" e di denunciare al collegio sindacale alcuni specifici importi finiti sotto inchiesta. La mozione approvata impegna da ultimo sindaco e Giunta a richiedere ad aMo "di intraprendere tempestivamente tutte le azioni necessarie per il recupero delle somme indebitamente sottratte e per il rafforzamento dei controlli interni". Prevista anche una seduta di commissione sul caso.

A chiusura del dibattito in aula è intervenuto ancora il sindaco Massimo Mezzetti che ha ribadito ancora una volta che "per il Comune le responsabilità vanno accertate con l’unico fine di recuperare le risorse sottratte perché si tratta di fondi pubblici" e ha aggiunto che "in questa vicenda nessuno può essere esente dal tema dell’accertamento della responsabilità". "Parlo dell’ex dipendente sulla quale si è concentrata la denuncia – ha detto chiaramente Mezzetti – dell’ex direttore generale perché aveva precise responsabilità e procure speciali, aggiungo anche la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che sarebbe arrivata il giorno prima della sua scoperta del bonifico sospetto e di questa non ha mai detto nulla all’amministratore unico ma anche a me quando l’ho incontrato. Un’omissione che fa parte delle contestazioni che gli sono state rivolte nel procedimento disciplinare che ha portato alla risoluzione del rapporto di lavoro. E anche l’ex amministratore unico perché, stando all’esposto alla Corte dei conti del revisore Rosati, c’è un’altra anomalia che riguarda i prelievi in contanti che ha effettuato. Una precisa disposizione del piano anticorruzione prevede che tutti i pagamenti siamo tracciati e quindi questo andrà spiegato perché la legge non ammette ignoranza. E aggiungo anche il ruolo delle banche perché tutti i bonifici che vengono imputati all’ex dipendente sono stati effettuati attraverso il conto di un unico istituto di credito".