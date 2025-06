Il caso Amo in consiglio: "Uno scandalo enorme. E’ evidente una falla nei controlli interni"

Continua a tenere banco la questione relativa all’ammanco di oltre 400mila euro (soldi pubblici) dai conti di Amo, l’Agenzia per la mobilità di Modena. Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione urgente in consiglio comunale per chiedere "chiarezza sulla vicenda". "Che cosa ha fatto e intende fare in Comune – espone il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Luca Negrini, co-firmatario del documento – in termini di controllo diretto o indiretto sulle attività contabili, gestionali e amministrative di Amo? Perché è evidente che qualcosa, per usare un eufemismo, non ha funzionato".

"Il carattere d’urgenza – prosegue Negrini – ha già ricevuto il passaggio richiesto da regolamento e l’interrogazione sarà discussa nella prima data utile, in modo da comprendere come sia stato possibile quanto accaduto e, soprattutto, come chiediamo nel documento, se si intenda procedere con la convocazione urgente dei vertici Amo per ricevere relazioni puntuali sulle falle nei sistemi di controllo interni. Vogliamo anche sapere come intenda procedere il Comune di Modena alla luce delle informazioni che continuano a emergere su quella che sembra essere solo la punta dell’iceberg di una vicenda molto più ampia. Altro punto significativo del nostro documento è comprendere se il sindaco Mezzetti fosse a conoscenza della situazione prima del cambio al vertice effettuato tramite le recenti nomine. Uno scandalo, quello che sta emergendo che non tocca soltanto la credibilità dell’Agenzia per la Mobilità, ma quella dell’intera istituzione comunale, che ha una partecipazione significativa. Rimaniamo basiti – continua Negrini – di fronte a uno spreco di risorse pubbliche di questa entità, nel constatare che nessuno si sia accorto di nulla, nonostante la situazione, a quanto pare, si sia protratta per anni con lo stesso modus operandi. Come Fratelli d’Italia, oltre all’interrogazione, depositeremo una serie di richieste di accesso agli atti, per fare piena luce e comprendere l’effettivo ammontare sottratto all’azienda. Rimaniamo altrettanto sconcertati nel vedere che il Pd abbia già messo in campo un atteggiamento che sembra più orientato a difendersi che a fare chiarezza, nell’interesse – prima di tutto – dei modenesi, che hanno il diritto di sapere cosa sia accaduto e in che modo siano stati gestiti i soldi pubblici, chi non ha vigilato e come è possibile che più di 400 mila euro spariscano e nessuno se ne accorga". Conclude Negrini

Sulla vicenda interviene anche il Vicecapogruppo in Regione Emilia-Romagna e Consigliere regionale e comunale, Ferdinando Pulitanò. "All’interrogazione presentata in Consiglio Comunale – dichiara Pulitanò – affiancheremo a breve anche un’ulteriore interrogazione in Regione. Al di là delle responsabilità penali, sulle quali si pronuncerà la magistratura, ci lascia particolarmente sgomenti e preoccupati la facilità con cui sono stati distratti centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici. Le responsabilità politiche – conclude Pulitanò – sono evidenti. Amo è una società partecipata dal Comune e dalla Provincia, che negli anni ha sempre avuto una guida politica riconducibile al Pd, tant’è vero che il presidente di Amo è oggi l’attuale segretario provinciale del Pd, Stefano Reggainini. Da anni denunciamo come la gestione della cosa pubblica venga troppo spesso usata per assegnare poltrone, più che per il bene comune. Modena non può pagare per la mala gestione del Partito Democratico. Pretendiamo la massima chiarezza su ogni euro speso", conclude Pulitanò.

E sul caso Amo anche la consigliera comunale Maria Grazia Modena di Modena X Modena ha presentato a sua volta un’interrogazione urgente: "Il Comune faccia chiarezza".