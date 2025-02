Il caso Anpi al Fanti finisce in Parlamento

"Presenteremo un’interrogazione parlamentare. La scuola non è una sezione politica". Il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri e Difesa al Senato, interviene sulla vicenda del liceo Fanti, e della mail dell’Anpi inviata poi della vice presidenza dell’istituto agli studenti di quarta e quinta. "Ancora una volta la sinistra prova a trasformare la scuola in un campo di rieducazione politica e ancora una volta viene scoperta con le mani nel sacco. La diffusione di una mail dell’Anpi a tutti gli studenti del liceo Fanti per promuovere il tesseramento a un’associazione dichiaratamente schierata è un fatto gravissimo, che nulla ha a che vedere con il ruolo educativo della scuola, con l’autonomia scolastica e con la libertà di insegnamento".

Non è la prima volta "che al Fanti si verificano episodi di chiara propaganda politica – commenta Barcaiuolo –. Prima il murale con Trump raffigurato come un maiale, poi il libro di testo con attacchi a Salvini e ora la promozione del tesseramento Anpi. Tutto casuale? Difficile crederlo. La scuola pubblica non può diventare il megafono di una parte politica, né uno strumento per veicolare un’ideologia a senso unico. Se qualcuno vuole fare propaganda, lo faccia fuori dagli istituti".