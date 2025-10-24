Il ’caso Bignardi’. Gli infermieri in rivolta: : "Linguaggio denigratorio. Ingiusto sminuirci così"

Le parole del consigliere del Pd Alberto Bignardi ("La polizia locale sta alle forze dell ordine come gli infermieri stanno ai medici") pronunciate in consiglio comunale hanno indispettito (per usare un eufemismo) anche gli infermieri che, attraverso l’Ordine professionale, ritengono "necessario chiarire alcuni concetti fondamentali".

"Auspichiamo – si legge in una nota – che il dibattito pubblico mantenga sempre un linguaggio rispettoso e consapevole del valore di tutte le professioni sanitarie. Solo così sarà possibile rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario e rendere giustizia al lavoro quotidiano di chi, con competenza, dedizione e senso etico, si prende cura delle persone nei momenti di maggiore fragilità. Un linguaggio o un atteggiamento denigratorio, soprattutto se proveniente da rappresentanti istituzionali, non fa che aggravare il problema, rendendo le stesse istituzioni corresponsabili della carenza che dichiarano di voler risolvere".

Inoltre, continua la presidente Carmela Giudice, "è doveroso ricordare che la cura della persona non si esaurisce nell’intervento, ma comprende un percorso complesso, assistenziale, clinico, relazionale e organizzativo, in cui l’infermiere svolge un ruolo insostituibile e pienamente autonomo, come riconosciuto dalla legislazione italiana ed europea. L’infermiere è un professionista sanitario laureato, abilitato all’esercizio di una professione intellettuale regolamentata dallo Stato, con competenze specifiche che riguardano la prevenzione, l’assistenza, la gestione dei processi di cura e la promozione della salute. Non aiuta semplicemente il medico, ma opera in collaborazione con lui e con gli altri professionisti della salute per garantire sicurezza, qualità e continuità delle cure. Diverse leggi hanno messo fine alla subordinazione che apparteneva a un modello sanitario ormai superato. Oggi l’infermiere è titolare di un proprio campo di competenze, di decisione e di responsabilità clinica e deontologica. Ridurre questa complessa realtà professionale a una visione gerarchica o a un paragone improprio significa non riconoscere l’evoluzione della sanità moderna e il valore delle competenze che migliaia di infermieri mettono in campo ogni giorno, spesso in contesti di grande complessità e responsabilità. Il lavoro in sanità non è una somma di ruoli subordinati, ma una rete di competenze che si integrano nel rispetto reciproco e nell’obiettivo comune di tutelare la salute dei cittadini. L’infermiere e il medico, pur con funzioni e responsabilità diverse, sono parte di un’unica squadra al servizio della persona. Sminuire pubblicamente il valore degli infermieri non solo rappresenta un’ingiustizia verso chi ogni giorno garantisce assistenza e sicurezza ai cittadini, ma rischia anche di scoraggiare le nuove generazioni dall’intraprendere un percorso formativo e professionale già oggi in sofferenza".

E anche per Luca Negrini di Fratelli d’Italia le parole pronunciate dal dem Bignami "sono vergognose e inaccettabili". "Svilire il lavoro della Polizia Locale rispetto agli altri corpi che condividono gli stessi obiettivi - dice Negrini – minimizzando il loro operato paragonandolo (come ha fatto Bignardi) a quello degli infermieri rispetto ai medici - significa non avere la minima consapevolezza dei rischi e delle difficoltà quotidiane dei nostri agenti. È un’affermazione irrispettosa, tanto più grave perché non è la prima volta che dai banchi della maggioranza sentiamo parole che sminuiscono l’impegno di donne e uomini della Polizia Locale".