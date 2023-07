Il ’caso’ Palazzo Ducale Il sindaco: "Attenzione a non creare ostacoli all’Accademia Militare"

di Stefano Luppi

"Attenzione a non creare ostacoli all’Accademia Militare". Lo chiede il sindaco Gian Carlo Muzzarelli riguardo alle novità annunciate dal Governo per consentire una maggiore fruizione turistica di parte del Palazzo Ducale di piazza Roma. Se il Governo, ha spiegato diffusamente sul Carlino il sottosegretario al Ministero della cultura Vittorio Sgarbi, intende infatti "aggregare Palazzo Ducale di Modena alle Gallerie Estensi di Modena e Sassuolo, tenendolo aperto tutti i giorni", il primo cittadino invita a fare passi "equilibrati" e "giuste riflessioni" sul principale ente di formazione dell’esercito posizionato dalle origini nel magnifico palazzo degli Este.

"L’Accademia Militare, istituzione dalla storia più che secolare a Palazzo Ducale dove ne garantisce la conservazione e la valorizzazione – spiega il sindaco Muzzarelli – si sta apprestando a un passo significativo che riempie di orgoglio la città: l’avvio del terzo anno di corso per gli allievi ufficiali che, quindi, dopo il giuramento non dovranno più lasciare Modena per proseguire il loro percorso formativo a Torino. Otterranno il diploma di laurea triennale con Unimore".

Un segno, dunque, non solo di stima di Stato ed esercito per l’importante istituzione militare, ma comprensibilmente un vanto per la nostra città. Complicato forse fare convivere le esigenze di cadetti e ufficiali con alcune sale al piano nobile dell’edificio da dedicarsi espressamente alla visita artistica quotidiana con il racconto degli Este e del Risorgimento e della grande arte modenese del passato. E’ questa, infatti, la proposta del ministro Sangiuliano e di Vittorio Sgarbi che hanno annunciato per i prossimi mesi un decreto in merito. "Ogni iniziativa di ulteriore valorizzazione – prosegue Muzzarelli – ha il pieno sostegno del Comune, ma attenzione a non creare ostacoli al percorso per l’attivazione del terzo anno con annunci di esponenti del Governo su provvedimenti che al momento non pare siano stati condivisi. Non facciamoci del male".

Anche perché la collaborazione è già presente: "Penso – sottolinea il sindaco – ad esempio ad alcune opere come il Barbiere di Siviglia e il Rigoletto oppure alle diverse edizioni del Motor Valley Fest. E’ stato inoltre condiviso tra le istituzioni modenesi il percorso che ha portato alla riqualificazione di piazza Roma, liberata dalle auto e al suo utilizzo come spazio pubblico prestigioso. Abbiamo avviato, proprio quest’estate Notti Ducali, un progetto che vogliamo proseguire".

Dice ancora Muzzarelli nella sua riflessione: "Il terzo anno di corso dell’Accademia riguarda circa 150 cadetti che, appunto, rimarranno un anno in più in città". Ciò ha portato, fa sapere il Comune, a realizzare nel complesso del Palazzo Ducale nuove aule e laboratori mentre gli alloggiamenti per il personale sono stati predisposti alla caserma Pisacane ex Ottavo Campale di via Emilia Ovest, anch’esso ristrutturato.

"Seguiremo con attenzione e interesse gli sviluppi – termina il sindaco – anche rispetto alla direzione delle Gallerie Estensi che, in questi anni, hanno rappresentato un punto di riferimento importante nella programmazione culturale, coordinata e integrata, con Comune e altri soggetti. Proseguiremo a Palazzo Ducale le visite turistiche, su prenotazione: prima del covid erano 5 mila i visitatori all’anno, oggi sono già 4mila. Numeri importanti per Modena città d’arte e cultura".