Il caso San Prospero . E’ Teresa Inglese il neo commissario straordinario

Domani, giornata di spoglio per i 31 comuni modenesi chiamati a rinnovare o confermare i rispettivi sindaci e ad eleggere i 458 consiglieri comunali che li affiancheranno per la prossima legislatura, mentre saranno ore di attesa sia per i candidati che per gli elettori di questi centri, a San Prospero tutto è già deciso prima di iniziare lo spoglio.

Non ci sarà nessuna suspence. L’insediamento al vertice dell’amministrazione comunale consisterà in un semplice avvicendamento e passaggio di consegne tra il sindaco in uscita Sauro Borghi, che lascia dopo dieci anni, e il commissario nominato dal Prefetto di Modena. A San Prospero, fatto insolito per la nostra provincia e anche per il Comune, non si è votato per le amministrative, poiché entrambe le liste depositate, la civica di centrosinistra e quella di centrodestra, sono state ricusate per un errore nella compilazione dei sottoscrittori.

"In relazione alla accertata assenza di liste elettorali in competizione per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di San Prospero, il prefetto di Modena Alessandra Camporota, – è scritto in una nota ufficiale dell’Ufficio Territoriale di Governo - con decreto in data odierna (ieri per chi legge, ndr), ha nominato il viceprefetto Teresa Inglese, Commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune. Il Commissario, che si insedierà il prossimo lunedì 10 giugno, rimarrà in carica sino all’insediamento degli organi ordinari di governo dell’Ente che saranno eletti nel primo turno elettorale utile, previsto nella primavera del 2025".

Sarà dunque, la più stretta collaboratrice del prefetto, attualmente suo capo di Gabinetto, a guidare il piccolo centro per i prossimi mesi, poiché la finestra elettorale prevista per i comuni è tra aprile e giugno e pertanto si svolta verso il 2025. Entrata nella pubblica amministrazione nel 2006, laureata in Giurisprudenza, Inglese vanta una lunga esperienza e gode di riconosciute capacità che l’hanno portata ad assumere importanti incarichi nelle Prefetture di Padova, Verona e Bologna, prima di giungere a Modena.

Già nella giornata di ieri si è sentita anche col sindaco di San Prospero per definire i dettagli del passaggio di consegne che avverrà presumibilmente nella tarda mattinata, poiché impegnata anche a seguire in prima persona le operazioni elettorali, presiedendo la Commissione elettorale provinciale. Durante la permanenza nell’incarico a San Prospero sarà affiancata dalla dottoressa Giulia Di Fiore, sub commissario aggiunto, Viceprefetto vicario.

"Conosco bene entrambe – ha affermato Borghi dopo la telefonata ricevuta ieri – e confermo che sono brave persone, verso le quali nutro la massima fiducia. Sono convinto che faranno bene poiché sono dirigenti molto qualificate e valide dal punto di vista professionale".