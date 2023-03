Il castello cambia nome: sarà Rocca dei Contrari

Ricordate la Rocca di Vignola? Bene, ora dimenticatela, perché non si chiama più così. Il suo nuovo nome è infatti "Rocca dei Contrari". Lo ha deciso la proprietà, che è la Fondazione di Vignola, con tanto di atto del Consiglio di Indirizzo. E’ cambiato anche il logo. Venerdì sera, queste novità che fanno parte del "Nuovo progetto funzionale" (come da nota della Fondazione) per la valorizzazione della Rocca di Vignola (o, appunto, "dei Contrari", per dirla alla moderna), rientra nell’intento "di studiare il ruolo della Rocca nel contesto culturale e turistico del territorio locale e regionale, per coglierne le potenzialità inespresse e dare vita a un nuovo percorso di visita". Chi ha ideato "questo ambizioso progetto", sono "importanti realtà del territorio: DHMoRe, Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities di Unimore, la casa editrice Franco Cosimo Panini che ha messo in campo la sua esperienza nell’ambito dei beni culturali e museali, e Intersezione, agenzia di comunicazione integrata". Mentre venerdì sera questo cambio di nome veniva annunciato in nella Sala dei Contrari della Rocca, c’era qualcuno in sala che scuoteva la testa in segno di profonda disapprovazione: Achille Lodovisi, autore della "Guida della Rocca di Vignola" edita nel 2013 e per 25 anni direttore del Centro di documentazione della Fondazione di Vignola. "Non chiamerò mai la Rocca di Vignola – ha commentato al Carlino – Rocca dei Contrari! Tra l’altro ho partecipato ai lavori della commissione per studiare un nuovo percorso di visita e un nuovo sistema di comunicazione, ma quando ho visto che la tendenza verso la quale si stava andando era opposta a quella che si sarebbe dovuta portare avanti, mi sono dimesso. Un’azione del genere, fatta in nome del marketing, crea solo confusione. Credo piuttosto che una simile iniziativa nasconda un atteggiamento di disprezzo nei confronti di Vignola e della sua gente. Chiamandola dei Contrari, si perde infatti il nome di Vignola. Perché poi chiamarla dei Contrari? Questa rocca ha 1200 anni di storia: i Contrari, che erano feudatari degli Estensi, ci rimasero solo dal 1401 al 1575. Contribuirono all’ampliamento della rocca e all’uso promiscuo dell’edificio. Ma importanti furono anche i Boncompagni Ludovisi, che recuperarono gli affreschi. Perché non chiamarla così? O perché non Rocca del Vescovo di Modena, visto che nel 945 il vescovo di Modena vi sconfisse il re d’Italia? C’è da augurarsi che questa iniziativa sia rimossa dai successori della presente gestione della Fondazione". Ferma, dall’altra parte, la replica di Carmen Vandelli, presidente uscente della Fondazione di Vignola: "Non ritengo, a nome di tutti gli organi della Fondazione, di dovere intervenire su opinioni soggettive che ognuno può avere. La condivisione da parte delle istituzioni è stata massima e questo è indicativo". Marco Pederzoli