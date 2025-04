Il castello di Guiglia apre le sale ai visitatori

Dopo la lunga pausa invernale, ha riaperto alle visite turistiche il castello di Guiglia, che vanta una storia di oltre mille anni e fu anche residenza estiva dei Marchesi Montecuccoli. A fare il punto della situazione, annunciando anche importanti novità a livello di lavori tra la fine di quest’anno e l’anno prossimo, è l’assessore al Turismo, Paolo Parenti, che spiega: "Quest’anno, alla vigilia della riapertura, abbiamo ripulito tutti gli ambienti grazie all’impegno e al preziosissimo lavoro di una ventina di volontari, che ringrazio sentitamente. Volontari, peraltro, che non si limitano a questo intervento, ma collaborano tutto l’anno a varie iniziative. Tutti i giorni festivi (Pasqua esclusa, ndr), fino a metà ottobre, sarà possibile visitare la decina di ambienti del nostro castello (dai sotterranei, al piano nobile, alla torre), completamente ripulito e risistemato grazie alla comunità locale. Come sempre, il castello farà da cornice a diversi eventi che abbiamo in programma, dalla tappa guigliese del Poesiafestival a quella del festival del fumetto Betty B (entrambe tra fine agosto e inizio settembre, ndr). Negli ultimi due fine settimana di giugno, inoltre, continueremo con la quarta edizione di Gufo, ovvero Guiglia Foto, un festival unico nel suo genere, dedicato alla fotografia vernacolare, che vedrà anche la partecipazione di altri comuni, ovvero di Marano, Bertinoro e Meldola. La particolarità di questo festival è che le foto esposte sono realizzate da persone comuni, che raccolgono e interpretano immagini del passato, costruendo mostre a tema. Ricordo, ad esempio, il lavoro di un fotografo olandese che ha creato una esposizione sulle persone che toccano una sedia".

Anche guardando al prossimo futuro, l’assessore Parenti conferma che stanno proseguendo iniziative importanti. "Siamo riusciti ad aggiudicarci 445.000 euro di fondi Stami (Strategie territoriali per le aree montane e interne) e ora dobbiamo partire con la fase progettuale. Tali fondi saranno infatti destinati alla sistemazione dei cortili interno ed esterno e alla contestuale eliminazione delle barriere architettoniche. L’auspicio, al momento, è quello di riuscire a partire coi lavori durante la prossima pausa invernale e di concludere al momento della riapertura nella prossima primavera, ma è difficile ora fare previsioni precise".

Intanto, appunto, ha preso il via la nuova stagione turistica, con l’ausilio di guide professioniste. Biglietto d’ingresso a prezzi molto popolari - 3 euro – per fare un tuffo in oltre mille anni di storia.

Marco Pederzoli