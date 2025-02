Il castello di Spezzano riapre al pubblico: ecco tutti gli eventi

Riapre al pubblico, domani, il Castello di Spezzano dalle 15 alle 18. Come sempre sarà possibile visitare gratuitamente al suo interno le sale affrescate, il Museo della Ceramica con la sezione ’Manodopera’ e, fino al 25 maggio 2025, la mostra ’Le piastrelle da piccole’.

Il Castello e il Museo saranno apertiti tutti sabati e le domeniche pomeriggio fino a novembre, con aperture straordinarie per Pasquetta e Ferragosto, e puntano a migliorare i dati record del 2024, che hanno visto il Castello ospitare 8.863 visitatori durante le 148 le giornate di apertura e promuovere una cinquantina di visite guidate con laboratorio di ceramica o affresco per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e 30 passeggiate animate cui hanno partecipato i bambini delle scuole d’infanzia. Inoltre, durante il periodo estivo, sono state organizzate quattro animazioni per i centri estivi, oltre trenta eventi culturali tra appuntamenti musicali e letterari, gli otto appuntamenti per bambini con ‘Strabiliani avventure al Castello’ e i 10 laboratori straordinari di ceramica e decorazione realizzati al Museo con l’archeologo sperimentale ceramista Andrea La Torre di Archeosistemi, tutti sold out. Anche nel 2025 il Comune di Fiorano Modenese continuerà a proporre eventi ed iniziative nella storica dimora voluta dai Pio confermando, tra l’altro, oltre alle numerose iniziative per i più piccoli che cominciano il 9 marzo, anche la visita guidata gratuita ogni ultima domenica del mese.