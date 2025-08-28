Il ’castello’ è finalmente tornato sulla sommità del campanile

Il 24 luglio 2012 la sommità del campanile della chiesa parrocchiale, dedicata ai santi Senesio e Teopompo, veniva letteralmente smontata: castello campanario e guglia furono rimossi dai Vigli del Fuoco. Ieri, invece, dopo 13 anni il castello campanario è tornato imperioso sulla sommità di quel campanile ’mozzato’ l’indomani del terremoto. Un applauso alle 11.30 ha salutato gli operai che, alla fine delle operazioni di rimontaggio della imponente struttura del peso di 36 tonnellate, si sono affacciati dalle estremità più alte delle impalcature innalzando il pollice al cielo, per dire che il ritorno alla sede originaria del castello campanario era riuscito perfettamente.

Le operazioni erano iniziative fin dalle 8.00 del mattino con l’imbragatura e l’ingabbiamento del ’castello’ e poi verso le 10.45 si è iniziato a sollevare quel pesante blocco di mattoni per 13 anni posati sul prato accanto alla chiesa. Decine e decine di persone, nel frattempo, si erano radunate per vivere quel momento tanto atteso. "Sicuramente – ha detto don Emilio Bernardoni, parroco di Medolla – è stato un momento importante. Tredici anni fa questo segno significativo ci era stato sottratto dal sisma. Ora dopo 13 anni rivederlo nella sua collocazione naturale è un’emozione, una sorta di rinascita, di speranza e di futuro per tutta la collettività. Siamo davvero tutti molto contenti".

"Questa – ha aggiunto il sindaco Alberto Calciolari – è una giornata molto importante per Medolla. Non mi stancherò mai di ripetere che la città delle persone e delle pietre vanno di pari passo e che la ricostruzione del sisma insieme alla ricostruzione dei cuori sono strettamente collegate. Grande soddisfazione. La giornata di oggi (ieri che legge ndr) è un tassello in più per rendere Medolla ancora più bella, più attrattiva".

La consegna del cantiere, che comprende il miglioramento sismico della chiesa parrocchiale e del campanile, con un intervento di circa di 2 milioni di euro complessivi messi a disposizione dalla Regione attraverso il Programma Opere Pubbliche – Beni Culturali, risale al 18 settembre 2024. "Nel momento che sono avanzati i lavori di recupero della Chiesa – fa sapere il geometra Mario Guglielmo Ferrari, responsabile Ufficio Ricostruzione Arcidiocesi Modena-Nonantola – ed è stato consolidato tutto il tronco del campanile si è deciso di ricollocare la cella campanaria dove era. La guglia però non verrà issata. Questa decisione è stata presa già in fase progettuale, in quanto è un corpo pesantissimo e sarebbe andato a pregiudicare la resistenza simica del campanile. Al suo posto verrà fatto un tetto a quattro spioventi, approvato sia dalla Soprintendenza che dagli uffici della Regione".

Secondo le fonti storiche la presenza del campanile sarebbe da far risalire intorno al 1500, ma nella prima metà del 1700 insieme alla chiesa si procedette ad una sua profonda ristrutturazione. Ed è in questa forma che è stato tramandato a noi.

Alberto Greco