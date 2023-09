’Il Castello’ rinasce grazie ai Cremonini. Nel ristorante le ricette di famiglia

Rinasce a Castelvetro uno storico locale, centrando contemporaneamente due obiettivi: restituire al centro storico, quindi al pubblico, l’unico locale che si affaccia sulla centralissima piazza Roma (insomma la piazza della dama, per intendersi), e realizzare un sogno di famiglia, quello della notissima famiglia Cremonini, che da tempo voleva aprire un proprio ristorante, dove si respirasse e si potesse toccare con mano (o, meglio, con il palato), aria e atmosfera di casa. La famiglia Cremonini infatti, fondatrice dell’omonimo gruppo rinomato a livello internazionale per le sue carni (Inalca), è sempre rimasta fedele alle tradizioni della propria terra, tanto che qui sono riprese tante ricette di Tina, moglie del cav. Luigi. A "Il Castello" – il nome è rimasto quello storico – si può quindi degustare, in ottima posizione panoramica (la visuale, oltre che sulla piazza, è direttamente sulle colline di Castelvetro), quanto di meglio la tradizione modenese ed emiliana abbiano da offrire: dal gnocco fritto accompagnato alla migliore selezione dei salumi del Gruppo (culatta, strolghino, Prosciutto di Parma, Salame Felino, etc.), alle crescentinetigelle, per poi insistere con tortellini fatti a mano (da notare le dimensioni ridottissime di ogni singola unità manufatta) in crema di Parmigiano Reggiano e aprire del tutto le danze con grigliate alla brace dei tagli di carne migliori di casa Cremonini: tomahawk, filetti scaloppati, tagliate e quanto altro ancora di eccellente proviene dalle aziende di famiglia. Il tutto accompagnato da una fornitissima cantina di vini italiani e internazionali, che vanno ad aggiungersi ovviamente al Lambrusco Grasparossa dei vigneti Cremonini, vinificato dai professionisti di Cantina Settecani. Per finire in bellezza non può mancare il dolce,tra cui un gelato accompagnato da un’altra eccellenza di Modena e naturalmente della casa, ovvero un balsamico tradizionale di 50 anni d’età. "Il Castello" ha aperto quasi in sordina durante il giorno di Ferragosto, quando tanti castelvetresi erano in ferie, ma la sua presenza si è fatta subito notare.

A raccontare qualche aneddoto è il direttore del locale, Davide Tanzi, che con i suoi 33 anni è anche il più anziano (!) di tutto il ristorante, "perché – spiega egli stesso – siamo uno staff molto giovane (16 i dipendenti, con Alessio Morello chef della cucina, ndr), di età compresa tra i 20 e i 33 anni". Della fortuna del locale, si diceva. Tanzi conferma: "Già durante il primo mese di apertura, abbiamo registrato tra i 180 e i 200 coperti al giorno". Non male, per un locale da un centinaio di coperti, 30 fuori e 70 all’interno. Che, durante i weekend, serve anche le prime colazioni. A presentare alla stampa il nuovo gioiellino di famiglia è intervenuta la stessa Claudia Cremonini, una dei figli del cav. Luigi e responsabile delle Relazioni esterne del Gruppo Cremonini, particolarmente soddisfatta di potere riassaggiare e riproporre le ricette di mamma Tina. Ma non solo.

"Questo – conferma Claudia Cremonini – è un sogno di mio padre. Del resto, la ristorazione fa parte del nostro dna e siamo produttori di carni e salumi, quindi il connubio di tali esperienze si è coniugato e riassunto in questo ristorante". Sull’apertura di "Il Castello" è intervenuta anche la vicesindaca Giorgia Mezzacqui, commentando: "Sono grata alla famiglia Cremonini per aver scelto di ridare vita agli spazi del ristorante ’Il Castello’. E’ importante per un paese che ancora ricorda con affetto quando sulla piazza sorgeva il ristorante della famiglia Pelloni e che ha accompagnato momenti importanti delle nostre vite. Sono grata a chi sceglie di investire in questi luoghi, a chi mantiene tradizioni e radici". Marco Pederzoli