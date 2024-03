"Il Cau così non va, Ausl pronta a intervenire"

"Ho riscontato da parte dell’Ausl e della Regione molta disponibilità e volontà di superamento del problema che, auspico, sia risolto entro questa settimana". Il sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli, così commenta l’incontro che si è svolto ieri mattina nel suo municipio tra della direzione dell’Ausl di Modena, nelle persone della direttrice sanitaria Romana Bacchi e del direttore del distretto di Pavullo, Massimo Brunetti, e i sindaci del comprensorio di Fanano, Sestola e Montecreto, per analizzare la situazione delle reti dell’emergenza e dell’urgenza su quel territorio. Nello specifico, Muzzarelli, ha ribadito l’assurdità della situazione che si è verificata a seguito della riconversione del punto di primo intervento di Fanano in Cau, con il medico del 118 che, a fronte di un’emergenza deve restare dentro e l’ambulanza uscire con solo gli infermieri, chiedendo in modo inderogabile il ripristino della condizione originaria. "Non chiediamo un medico in più, ma che quello che c’è possa operare al meglio in caso di urgenza. Il 25 gennaio l’Ausl mi ha fatto convocare un’assemblea pubblica dove hanno garantito che nulla sarebbe cambiato a livello di servizi con il Cau. Venerdì ai medici, neanche a me, è stato comunicato che non usciranno in ambulanza. Pare che questo sia previsto nella normativa sui Cau, ma occorre tenere presente che le realtà di montagna sono diverse da quelle di pianura e che è necessaria maggiore flessibilità nel personale. Il medico è disponibile, per 20 anni tutto è funzionato bene, il servizio sanitario di Fanano è ottimo: perché mettere ora degli ostacoli a qualcosa che funziona?". "Se il problema è burocratico – prosegue Muzzarelli – allora è compito della politica risolverlo per porre il medico in condizioni di poter uscire in emergenza per affiancare gli infermieri". Da parte sua la Direzione Ausl ha sottolineato non esserci "alcuna strategia volta alla riduzione dei servizi che invece su tutta l’area continuano ad essere garantiti. I sindaci hanno verificato la volontà di lavorare su progettualità che tengano conto delle esigenze dei cittadini e dei professionisti sul tema dell’emergenza". Per quanto riguardo Fanano, "al fine di rispondere in modo specifico e appropriato ai bisogni della montagna – spiega l’Ausl – si stava già lavorando a un progetto specifico per fare evolvere la struttura di Fanano verso un modello di Cau per la montagna, più rispondente ai bisogni specifici dei suoi cittadini, anche in riferimento alle caratteristiche orogeografiche". Nello specifico di Sestola (la guardia medica che, dal 1 febbraio, può intervenire solo a seguito di telefonata al numero verde) l’Azienda ha ribadito che "l’ambulatorio di continuità assistenziale sarà mantenuto aperto per le visite ambulatoriali nei giorni festivi e prefestivi, così come saranno garantite le visite domiciliari, mantenendo le stesse condizioni esistenti sino ad ora. Servizi garantiti anche durante i periodi di afflusso turistico". "Le giustificazioni dell’Ausl non sono accettabili – afferma Antonio Platis, Forza Italia –. Il problema era noto ed è stato tenuto nascosto. Questo cambio a seguito della trasformazione in Cau rischia di mettere a repentaglio la vita della comunità e dei turisti". L’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini già domenica aveva garantito la ricerca di "soluzioni più idonee per tutelare i bisogni assistenziali dei cittadini".

Maria Silvia Cabri