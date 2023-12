"Il Cau offre un servizio fondamentale"

A Castelfranco Emilia prende il via domani il primo Centro di Assistenza e Urgenza (CAU) della provincia di Modena. Il Cau sarà collocato all’interno della Casa della Comunità (con accesso da piazzale Grazia Deledda) negli spazi dell’ex-punto di primo intervento, potenziandone il servizio in termini orari. L’assistenza è infatti garantita 7 giorni su 7 dalle 8 alle 24 con accesso diretto. Dalle 24 alle 8 è necessario telefonare al numero della Continuità assistenziale (ex guardia medica) 800032032, attivo su tutto il territorio provinciale già dalla scorsa estate.

"Con il nuovo Cau, il primo della provincia di Modena – ha commentato il sindaco Giovanni Gargano – si va a completare il percorso che ha preso il via circa 15 anni fa per dare una nuova risposta sanitaria integrata al sistema provinciale. Ad ospitare il Cau, che andrà a fornire un servizio fondamentale ad accesso diretto per la nostra cittadinanza, ma non solo, sarà la nostra Casa della Comunità, struttura già pronta ad offrire tutti i suoi servizi sanitari specifici per problemi non gravi, compresa la piattaforma chirurgica dedicata ai piccoli interventi. Questo permetterà di dare anche un contributo alla gestione virtuosa delle liste d’attesa. Per noi e per tutta l’Unione dei comuni del Sorbara si tratta di un traguardo importante e auspico che la struttura possa essere implementata, dopo una fase iniziale di stabilizzazione, con un servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, non solo per fornire un servizio senza interruzione ai nostri cittadini e cittadine, ma anche per dare supporto al sistema provinciale, cercando di ridurre gli accessi meno appropriati ai pronto soccorso di tutta la provincia.

Mi auguro infine che, essendo il primo ed essendo particolarmente strutturato, dal momento che sorge all’interno della nostra Casa della Comunità, possa diventare una sorta di hub, un punto di riferimento provinciale per tutti coloro che avranno necessità dei centri di assistenza e urgenza". Dal Comune di Castelfranco Emilia poi specificano: "I cittadini possono rivolgersi ai Centri di assistenza e urgenza per problemi di salute urgenti e non gravi; saranno visitati e riceveranno medicazioni e altre prestazioni infermieristiche. Tra i problemi di salute che trovano risposta nel Cau si segnalano, ad esempio, lievi traumi, ferite superficiali, nausea o vomito, dolori articolari. La visita e alcuni accertamenti diagnostici offerti presso i Cau (per esempio elettrocardiogramma ed alcuni esami ematici) sono gratuiti per tutti i cittadini residenti eo assistiti della Regione, mentre per tutti gli altri la visita avrà un ticket del costo di 20 euro".

In altri termini, come spiega la stessa Ausl sul proprio portale, il Cau è una struttura sanitaria dell’Ausl in cui lavorano medici di assistenza primaria e infermieri formati per accogliere e assistere pazienti con problemi di salute urgenti ma non gravi, cioè quei problemi che non possono essere risolti con la visita dal proprio medico di famigliapediatra e che, ad oggi, portano spesso le persone a recarsi in pronto soccorso.

Marco Pederzoli