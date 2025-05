"Il Cavazzi torni ad essere un’eccellenza"

Lungo le strade di Pavullo ieri mattina è risuonato il grido "E adesso basta" scandito dai numerosi manifestanti in sfilata fino al municipio. Il variegato corteo era composto da docenti, personale Ata, studenti e genitori dell’IIS Cavazzi di Pavullo, riuniti sotto le sigle sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals, Gilda Unams promotori dello sciopero che ha raggiunto il 90% di adesione. Le aule dell’istituto di istruzione superiore erano rimaste vuote. Nella sala consiliare sono stati ricevuti dal sindaco Davide Venturelli, presenti anche il presidente dell’Unione dei Comuni Lorenzo Checchi, il sindaco di Serramazzoni Simona Ferrari e gli assessori pavullesi Alice Sargenti e Camilla Lami. I rappresentanti delle diverse componenti: la Rsu d’Istituto, gli esponenti provinciali e regionali delle diverse sigle sindacali, i genitori con la presidente del Consiglio d’Istituto Roberta Ruggeri e gli studenti "hanno denunciato che la situazione attuale dell’Istituto è giunta al limite e che non si può più attendere per ridare dignità e centralità a questa istituzione fondamentale per tutta la comunità della montagna". Hanno anche denunciato che "da troppo tempo questa scuola è senza una guida presente e interessata in modo concreto alla valorizzazione del personale e al benessere di chi la frequenta". I manifestanti hanno chiesto "fattiva collaborazione e il sostegno delle Istituzioni del territorio affinché chi di competenza si faccia carico della situazione per portarla a una necessaria e improcrastinabile soluzione".

"In questi mesi abbiamo osservato con crescente preoccupazione le difficoltà che la nostra comunità scolastica sta affrontando - hanno affermato Filippo Colta, Niccolò Bartolacelli e Sara Mecagni, rappresentanti del Cavazzi -. Crediamo che il Cavazzi possa tornare a essere una scuola di eccellenza, ma perché questo accada è necessario che l’amministrazione riconosca le criticità e scelga di affrontarle con serietà, responsabilità e un impegno concreto verso il cambiamento". I sindacati hanno chiesto un intervento immediato da parte dell’amministrazione scolastica: "Occorre – hanno detto - riconoscere una situazione di diffuso disagio e agire con determinazione per chiedere interventi volti a ripristinare un clima di serenità, collaborazione e rispetto, a beneficio dell’intera comunità educante". Il sindaco Davide Venturelli ha precisato che "la competenza in materia di scuole superiori è in capo all’Ufficio Scolastico Provinciale, a quello Regionale, alla Provincia di Modena e al Provveditorato" e ha ricordato che attraverso numerosi incontri portati avanti in questi ultimi tre anni il Comune ha monitorato l’andamento dei lavori e delle criticità progressivamente emerse e ha richiesto ripetutamente incontri agli organi competenti sollecitando l’adozione di interventi volti a riportare serenità e coesione all’interno della comunità scolastica".

w. b.