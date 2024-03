Il Cavezzo si fa ribaltare. E’ l’ottavo ko di fila

SP. SCANDIANO

2

CAVEZZO 1

SP.

SCANDIANO: Antonioni, Valestri, Burani F., Iaquinta, Bonora, Duci, Ferrari, Koni, Corrente (41’st Burani R.), Suma (27’st Predelli), Turrini (11’st Paoli). A disp. Tarabelloni, Galloni, Giordano, Bottazzi, Waddi. All. Baroni

CAVEZZO: Valentini, Vatra (34’st Dondi), Saracino, Hoxha, Malavasi N., Malavasi M. (16’st Masiello), Storchi (16’st Muracchini), Boschini (40’st Pacella), Kolaveri, Diegoli, Casari. A disp. Sorrentino, Ndiaye, Gilioli, Pressato, Tonini. All. Gatto.

Arbitro: Coppola di Imola Reti: 40’ Hoxha, 45’ Iaquinta, 30’st Burani

Note: ammoniti Duci, Boschini, Diegoli, Muracchini

Nemmeno il cambio in panchina (seconda gara per il tandem D’Angelo-Gatto) arresta la crisi del Cavezzo, che avanti 1-0 si fa ribaltare a Scandiano e incassa l’ottavo ko di fila, rimanendo penultimo. Su un campo ridotto ad una palude si gioca sulla corsa cercando di tenere alta la palla e così nel primo tempo si assiste solo a grandi duelli a centrocampo fino a che la gara si sblocca al 40’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo per gli ospiti è Hoxha che salito dalla difesa salta indisturbato e porta in vantaggio i suoi. Immediato pareggio degli scandianesi al 45’ con Iaquinta che calcia una punizione innocua che il portiere Valentini si lascia passare sotto la pancia. Nel secondo tempo gli ospiti perdono campo ed escono i rossoblù che al 28’ sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Corrente a lato di un nulla. Ancora Corrente al 29’ calcia a botta sicura ma trova una fortunosa deviazione di un difensore in angolo. Dal successivo tiro dalla bandierina è Burani che anticipa tutti di testa e sigla il 2-1. Il Cavezzo prova il forcing finale ma la difesa locale e il campo impossibile rendono vani tutti i tentativi della squadra biancazzurra che con un solo punto nelle ultime 11 giornate vede la salvezza sempre più lontana.