Il Cavezzzo si illude, ma poi cade per la nona volta di fila

CAVEZZO

2

VIANESE

3

CAVEZZO: Valentini, N. Malavasi, Saracino, Hoxha, Tonini (20’st Ndiaye), M. Malavasi, Pressato, Boschini, Kolaveri, Diegoli (33’st Gilioli), Casari. A disp. Giliberti, Pacella, Masiello, Vatra, Storchi, Dondi. All.: Gatto.

VIANESE: Della Corte, Zinani (39’st Sabri), Mammi (5’st Peterlini), Cani, Zuccolini, Caselli, Piscopo, Marmiroli (7’st Veratti), Adusa (39’st Coli), Lusoli, Rizzuto (43’st Cinquegrano). A disp. Bragazzi, Casini, Dallasta, Manai. All.: Iemmi.

Arbitro: Cappello di Imola

Reti: 4’ Kolaveri, 31’ Piscopo, 3’st Boschini, 11’st Rizzuto, 20’st Adusa

Note: ammoniti Tonini, Piscopo

Il Cavezzo va due volte avanti, ma poi si arrende alla Vianese: per i biancazzurri penultimi è il nono ko di fila. Al 4’ incomprensione fra Cani e Della Corte e Kolaveri segna a porta vuota. Al 12’ Zinani coglie la traversa. Al 31’ punizione di Rizzuto respinta e Piscopo pareggia. Al 48’ Boschini segna in mischia. All’11’ Lusoli per Rizzuto che fa 2-2. Al 20’ Valentini para la punizione di Rizzuto e Adusa segna in tap in.