Il centro civico dona materiale alla scuola

"Un gesto generoso a favore della comunità: pensare all’educazione dei bambini significa prendersi a cuore il futuro del paese". Il Centro Civico di Sozzigalli anche quest’anno non ha mancato di sostenere la scuola primaria Cesare Battisti che si trova nella frazione di Soliera, donando materiale ’montessoriano’, vale a dire strumenti che consentono di ampliare l’offerta formativa con attività didattiche specifiche per sperimentare in parte il metodo Montessori.

La referente del plesso, la maestra Maria Capristo spiega: "L’educazione montessoriana promuove il lavoro in gruppo, la condivisione e la cooperazione, e l’apprendimento a partire da esperienze dirette".