Il centro di riuso raddoppia "Quasi 800 clienti"

Raddoppia l’utilizzo del centro riuso ‘La Fola’ di Pievepelago, con quasi 800 fruitori. Tra i 18 centri in Regione (4 a Modena) del progetto ‘Cambiamo il finale’ vi è quello dell’Auser di Pievepelago, unico sul nostro Appennino. Si tratta di una iniziativa promossa da Hera in collaborazione con Last Minute Market per dare nuova vita ad alcune tipologie di beni ancora in buono stato (ingombranti e non solo) ridistribuendoli sul territorio. Un’iniziativa nata dalla collaborazione con diversi enti no profit dell’Emila Romagna per alimentare il circolo virtuoso del riuso. Il centro ‘La Fola’ di Pievepelago era sorto già a fine 2013, dal 2014 ha progressivamente aumentato l’attività dapprima come mercatino sino al 2017, poi dal 2018 con il ‘boom’ di un centro vero e proprio che quest’anno ha visto letteralmente raddoppiare l’utilizzo.

Vittorio Pasquesi responsabile dell’Auser di Pievepelago che lo gestisce ce ne spiega il successo: "Da un lato vi è forse la crisi economica, ma dall’altro penso sia il risultato della nostra opera di promuovere la cultura del riuso e del riciclo e, nel contempo, sostenere importanti progetti e iniziative sociali. E’ questo infatti l’obiettivo del nostro centro sorto nei locali dell’ex officina comunale di Pievepelago, coi volontari Auser che hanno prima sistemato stanze e magazzino, e poi avviato una sempre più apprezzata attività ecologico-solidale. Attività – prosegue Pasquesi – finalizzata appunto a raccogliere migliaia di oggetti usati che sarebbero altrimenti destinati alla discarica, recuperarli e metterli a disposizione dei cittadini in cambio di piccole offerte (sempre e comunque libere). Nel 2022 abbiano registrato quasi 800 ‘tagliandi’ di persone che hanno ricevuto uno o più oggetti da riutilizzare, il doppio del 2021". Il centro è aperto tutti i sabati dalle 10 alle 12, ed è frequentato non solo da residenti nella vallata ma anche da abitanti in altre zone appenniniche e da turisti. "Siamo gli unici in Appennino – aggiunge Pasquesi – e aumentano anche coloro che donano oggetti ancora validi per dargli una seconda vita". Il ricavato viene donato ad associazioni e istituzioni impegnate nel sociale in Appennino.

g.p.