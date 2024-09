"Il centro è pieno di giovani pusher"

"Quasi un anno fa ho subito un grosso danno nel mio negozio, in piazza Matteotti: durante una rissa nella quale sono volati anche dei sassi, hanno bersagliato anche la mia vetrina – riavvolge il nastro il commerciante Fabrizio Croci – ma nel corso del tempo, anche ad altre persone, sono ovviamente successe cose analoghe, come specchietti e vetri

delle macchine ridotte in frantumi. Per quanto riguarda lo spaccio, invece, lo scenario è sempre più problematico: i pusher sono giovanissimi e sono soliti sostare proprio in centro storico. Magari a seconda dei periodi si spostano di piazza in piazza, ma rimangono sempre nel cuore della città. Purtroppo la percezione

è che manchino i controlli, e che non sia stato fatto ancora abbastanza per invertire la rotta".