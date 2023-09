Il Centro Raccolta Rifiuti di Finale Emilia Chiuso Fino a Gennaio 2024

FINALE EMILIA

Dal 20 settembre i finalesi non potranno più conferire i rifiuti recuperabili al Centro raccolta di via dei Legnari. Ci si si dovrà recare a Massa Finalese. Il disagio sarà limitato nel tempo: l’attività resterà chiusa per 4 mesi fino al 31 gennaio 2024. Nel frattempo, il gestore Geovest, con una spesa che sfiora i 560mila euro, provvederà a portare a termine una serie di interventi strutturali che hanno come obiettivo l’ampliamento delle aree per lo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti ed una loro separazione ottimale, la protezione di alcune tipologie di rifiuti dagli agenti atmosferici, la sostituzione dei vecchi manufatti in legno, il miglioramento della viabilità interna al centro di raccolta e dei flussi di traffico nelle strade limitrofe e un adeguamento delle reti elettriche e di adduzione idrica alle nuove esigenze funzionali del Centro. Per ovviare alla chiusura, Geovest attiverà una serie di servizi integrativi, concordati con l’amministrazione comunale. "Con queste misure - afferma l’assessore ai tributi Maria Teresa Benotti - si è cercato di ridurre il disagio. È stata valutata anche la possibilità di mantenere aperto il Centro in concomitanza con i lavori, ma avrebbe provocato problematiche di sicurezza e un allungamento dei tempi di completamento della ristrutturazione che interessa l’area". Pertanto, è previsto un ampliamento deli orari di apertura del Centro di raccolta di via Monte Rosa a Massa Finalese, che prolungherà il suo orario di 13 ore settimanali: tre il martedì pomeriggio, cinque il mercoledì e venerdì mattina. Verrà assicurata l’apertura, per 14 ore settimanali, di uno sportello per la distribuzione delle dotazioni (principalmente sacchi) presso la sede finalese di Albatros in via per Cento, 2 ef. Il conferimento di inerti e di piccole quantità di potature potrà avvenire grazie al posizionamento al sabato di due container in via Miari. Il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti sarà gratuito per i cittadini del capoluogo di Finale Emilia. Infine, sarà possibile conferire, esponendo al di fuori delle proprietà, su suolo pubblico, i rifiuti ingombranti, i grandi RAEE (frigoriferi, TV, lavatrici eccetera) e anche le potature con volume da 2 a 5 metri cubi.

Alberto Greco