Il centro si fa bello con musica e tanti eventi

Filodiffusione sotto i portici e il ‘maggio carpigiano’: questi alcuni dei progetti emersi durante la recente assemblea di Carpi Lab, l’associazione di promozione dei commercianti e pubblici esercenti, avente come obiettivo quello di rendere il centro storico, e anche le altre zone della città, più vive e attrattive, sia per i cittadini che per i turisti. Una cinquantina i presenti in Auditorium Loria: "Dopo aver rendicontato su quanto è stato fatto nel 2024 – spiega la vice presidente Valentina Martino – ci siamo lanciati a presentare i programmi per quest’anno". "Quella che è l’ossatura delle iniziative comunali ci è già stata comunicata – prosegue il presidente Giancarlo Manicardi –. Noi cercheremo di essere ‘cassa di risonanza’ di quello che già si fa in nome del brand ‘centro storico di Carpi’, anche attraverso una comunicazione capillare e tempestiva che faccia dell’Hub urbano il punto di incontro di tutte le attività del territorio".

Tra le prime novità c’è la prima edizione del ‘maggio carpigiano’, quale contenitore "per una molteplicità di eventi che stiamo definendo – commenta Valentina – e che vogliono avere anche una finalità di autofinanziamento, per diventare sempre più autonomi". Dunque, cene, aperitivi (con il coinvolgimento degli associati) per festeggiare l’arrivo della bella stagione, graditi ritorni come la ‘Festa del Gioco’ e l’evento sui Manga. "Nostro obiettivo è che i soci siano parte attiva di questi eventi e come associazione lo stiamo aiutando con le varie pratiche burocratiche (permessi per la musica, occupazione del suolo pubblico, arredi urbani…) al fine di fare di questa iniziativa un appuntamento consolidato, come i ‘mercoledì d’estate’". Nell’ottica di un centro sempre più elegante e curato, nonché piacevole e accogliente, si pone anche l’altra novità: la filodiffusione sotto ai portici.

"E’ un progetto cui teniamo molto – aggiunge la vice presidente – e ci stiamo informando sotto tutti gli aspetti, e affidandoci a tecnici del suono, per poterlo realizzare nel rispetto delle regole previste per il centro storico, per non dare fastidio a residenti, commercianti e cittadini". Se per l’imminente festa della donna, Carpi Lab, in collaborazione con Udi, consegnerà ai commercianti associati che ne hanno fatto richiesta i mazzolini di mimose per i clienti, già si pensa anche alla Pasqua. "Una nostra socia ha una scuola inglese per bambini in via Giotto, ‘Kids&Us Carpi’, e in vista della Pasqua ha organizzato per i suoi iscritti una caccia al tesoro con le uova in centro storico: i vari commercianti di Carpi Lab hanno dato la loro disponibilità per essere una ‘tappe’ del percorso. E’ questa la nostra filosofia: avere più collaborazioni ed essere autonomi. Ci sono tante realtà in Carpi Lab, vogliamo coinvolgerle tutte!".

Maria Silvia Cabri