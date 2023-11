Il centro si illumina . In Piazza XX Settembre il dono di Babbo Natale sarà la pace per i bimbi

Il Natale è alle porte e con Modenamoremio la città si illumina e trasforma in un dolce e accogliente villaggio natalizio. Da qualche giorno, infatti, in città è già possibile riscaldarsi con crepes, caldarroste e vin brulé ma anche volteggiare sulla pista dell’Accademia del ghiaccio. La pista di pattinaggio di fronte all’Accademia militare, aperta dal 18 novembre fino al 18 febbraio 2024, offrirà un’emozionante e imperdibile esperienza per tutta la famiglia. Ma il vero inizio si avrà venerdì 1 dicembre con l’ormai tradizionale accensione delle luminarie alle 17 con partenza da piazzale San Francesco.

Accompagnati dalla musica e dai balli di Arabesque Ballet Studio, ci si dirigerà poi versi piazza XX Settembre, piazza Grande, piazza Mazzini e infine piazza Roma. Quest’anno saranno ben 54 le vie illuminate e un sentito ringraziamento va da Modenamoremio a BPer Banca, Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, Usco, Hera, Giamberlano per gli alberi di Natale e gli allestimenti luminosi di ciascuna piazza. Il 2 dicembre arriva poi il Trenino di Natale e ‘Note di Luce’, l’installazione di strumenti musicali luminosi in piazza Mazzini a cura della ditta Nuova Neon. Sotto l’abete di piazza Roma sarà poi allestito il ‘Presepe Ritrovato’, recentemente restaurato dall’associazione Amici del Corni, mentre sotto l’abete di piazza Grande verrà esposto il Presepe in ceramica realizzato dagli studenti dell’istituto d’arte Venturi. Grazie al contributo del Gruppo Hera, le luci del centro città rimarranno accese fino al 7 gennaio, con accensioni straordinarie in occasione delle fiere di Sant’Antonio e di San Geminiano. A cura della Fondazione Collegio San Carlo, poi, uno scenografico allestimento addobba i portici del Collegio, regalando ai passanti un’atmosfera ancora più magica e natalizia. Ancora, il 7 dicembre in piazza XX Settembre verrà inaugurata un’opera firmata Lunati Art in collaborazione con Lunati Manufacturing. Dal titolo ‘Carro Amato’, l’installazione vedrà Babbo Natale portare ai bambini vittime di tutte le guerre nel mondo il regno più prezioso: la pace. I fondi raccolti dall’installazione saranno interamente devoluti a Save The Children. Dal 2 dicembre al 7 gennaio al Mercato Albinelli verrà esposta una mostra di presepi napoletani, realizzata dalla bottega napoletana Cantone e Costabile, che riproduce le antiche botteghe dove venivano realizzati prodotti della tradizione modenese. Il mercato osserverà aperture straordinarie, anche per dare la possibilità ai visitatori di usufruire dei buoni spesa e consegnare alcuni doni che, grazie all’iniziativa ‘Regala un regalo’ del Modena fC, verranno distribuiti ai bambini ricoverati al Policlinico. "Anche quest’anno – precisa Mario Bugani, presidente Modenamoremio – ci siamo impegnati a rendere la città più bella, luminosa e natalizia con luci, eventi e pure concerti. Tra questi, in particolare, il 19 e il 21 dicembre ‘Note Sospese’ e ‘Celebration’ al Teatro Comunale Pavarotti". Infine, tanti gli eventi realizzati in collaborazione tra cui concerti, spettacoli di danza aerea, mercatini. Info su www.modenamoremio.it.