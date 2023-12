Il centro storico 50 anni dopo. Le immagini di ieri e di oggi fotografano i cambiamenti

"Salumeria Paolo - Anita", era l’insegna al numero 19 di via Carteria. Oggi, in quel punto, è la vetrina di una boutique. E all’incrocio fra via Selmi e via Grasolfi c’era una volta un vecchio portone di legno, con una scritta perentoria, "Meno auto in città": oggi ci appare un muro lindo, ripulito, mentre il bar di fronte espone la plancia con il suo menù. Nell’estate del 1973, attorno a Ferragosto, Paolo Monti, attento fotografo con lo sguardo del documentarista, realizzò un’imponente campagna di rilevamento del centro storico di Modena: il Comune doveva progettare il piano particolareggiato per la tutela del cuore della città e aveva affidato al fotografo il compito di ‘ritrarre’ tutte le vie e le piazze all’interno delle mura. Monti lo eseguì scrupolosamente: chiese che le strade venissero liberate dalle auto (allora si poteva parcheggiare in piazza Grande), e compì il suo meticoloso censimento, suggellato da più di duemila scatti (fra stampe in bianco e nero e diapositive a colori), oggi conservati alla Biblioteca Poletti.

A cinquant’anni esatti, nei medesimi giorni, la scorsa estate il fotografo Francesco Fantoni ha ripercorso le stesse strade, ha cercato gli stessi punti di vista, ha scattato dalle stesse posizioni con gli obiettivi già utilizzati da Monti e un identico bianco e nero. E ha ‘visto’ una Modena che non sembra più la stessa. Nel chiostro della Biblioteca Delfini (palazzo Santa Margherita), fino al 1° aprile, 69 scorci del centro cittadino del 1973 si abbinano ad analoghi sguardi sulla Modena di oggi. Mentre su internet, all’indirizzo monti.comune.modena.it, una mappa interattiva permette di ‘passeggiare’ per il centro storico del 1973 attraverso le foto di Monti, scoprendo le differenze con i luoghi che abbiamo sotto gli occhi. "È un percorso di ricerca che traccia un’ideale linea temporale, fra passato, presente e futuro", osserva Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura. "Un progetto che ha un’anima digitale, ma con una forte componente ‘fisica’ e artigianale – aggiunge Silvia Sitton, funzionaria comunale e curatrice –. Si è lavorato strada per strada, piazza per piazza, individuando ogni punto con estrema precisione".

Cinquant’anni fa – fanno notare i ricercatori – il centro storico di Modena era decisamente più ‘povero’ rispetto a oggi. Rispetto agli anni ‘50 i residenti si erano dimezzati (da 30mila a 16mila), molti modenesi si erano spostati in nuove aree residenziali in periferia, e nel centro città abitavano soprattutto pensionati, casalinghe a basso reddito e operai, soprattutto immigrati dal sud. "Sembra incredibile, ma soltanto 50 anni fa in centro un terzo degli alloggi non erano dotati di doccia o vasca da bagno, e la metà non aveva impianto di riscaldamento", sottolinea Francesco Fantoni. Soltanto dagli anni ‘90 il centro è tornato a essere più ‘in’, con le ampie ristrutturazioni di immobili e il recupero di vie e piazze: ovviamente i prezzi delle case sono risaliti, e oggi il centro è un luogo per soli abbienti.

Nel confronto tra le foto di Monti (a cui sono affiancate anche quelle del fondo Botti - Pincelli) e le immagini di oggi emerge questo ampio ‘restyling’: dove c’erano asfalti, oggi spesso ci sono pavimentazioni più curate e chic, e le case ‘smandrappate’ hanno ritrovato smalto ed eleganza. Anche in centro ci sorprendono inattesi spazi verdi: in piazza Matteotti, per esempio, oggi gli alberi quasi nascondono la vista dei palazzi. "Anche oggi circolano auto in centro, ma allora erano molte di più e, credo, molto più disordinate – sottolinea Bortolamasi –. Mi ha colpito la sparizione dei cartelloni dei cinema (nel 1973 erano 13 in centro storico) così come di varie attività di vicinato, dai negozi di alimentari ai piccoli laboratori artigianali". "Oggi si nota il maggior impatto visivo dei dehors e di certo arredo urbano che, pur utile, è talora molto più invasivo", prosegue Silvia Sitton.