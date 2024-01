"Il centro storico resta un rebus. Serve la pedonalizzazione"

Piovono critiche all’amministrazione comunale da parte del comitato "Via Cantelli – Agorà della cultura" in tema di gestione del centro storico. In una nota, il comitato rileva tra l’altro: "Il 23 gennaio 2024 il progetto "Via Cantelli Agorà della Cultura" ha compiuto un anno. Ma c’è poco da festeggiare! È passato un anno dalla serata di presentazione pubblica delle raccomandazioni finali, esito del percorso di "Scelta Partecipata". È passato oltre un anno ma l’Amministrazione non ha dato segni di vita, come se il primo ed unico percorso di Scelta Partecipata non meritasse né un commento né una risposta". Il comitato, come è noto, sostiene di fatto un progetto per la completa pedonalizzazione del centro storico. Poi, ancora il comitato rincara la dose: "Nonostante le dichiarazioni di interesse, i cordoli e le telecamere, lo stato di salute del centro storico, della qualità della vita, del lavoro e della sua fruizione sono in costante declino. Ora che i progetti del Concorso per il centro storico, realizzati da professionisti senza nessun contatto strutturato con i cittadini, sono stati scelti ma rimangono ancora sconosciuti, è lecito aspettarsi che chi governa la città dica qual è la sua strategia". Dall’altra parte il neo assessore al centro storico, Enrico Panini, rileva: "Non appena insediatomi ho deciso di incontrare i rappresentanti delle associazioni economiche, i residenti e i componenti del comitato Agorà della Cultura per raccogliere le loro indicazioni su problematiche e desiderata per il centro storico della nostra città. L’incontro con l’Agorà della Cultura dovrebbe tenersi già ai primi giorni di febbraio, nonostante, com’è noto, l’elaborato vincitore del Concorso di progettazione per il centro sarà consegnato, nella sua forma completa, dalle progettiste vincitrici solo ai primi di marzo. Il futuro e la qualità della vita in centro rimangono una delle priorità di questa amministrazione". m.ped.