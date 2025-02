Il centrodestra attacca: "Colpito il cento medio. Pronti alle barricate"

Il sindaco Mezzetti ha richiamato più volte, presentando il bilancio, l’esigenza di un approccio costruttivo e bipartisan sul tema della finanza locale in difficoltà. Come l’hanno presa le opposizioni? A giudicare dai commenti a caldo, e in attesa del dibattito consiliare in programma il 28 febbraio, pare proprio che l’appello non sarà raccolto. Il capogruppo di FdI Luca Negrini è esplicito: "Prima di aumentare l’imposizione fiscale colpendo il ceto medio era necessaria una verifica puntuale della spesa: noi crediamo che ci fossero strade alternative. Verificheremo punto per punto la destinazione delle risorse, ma emergono già voci su cui riflettere: penso ai 4 milioni per il campo da baseball, o ai 500 mila euro per le zone 30. Siamo pronti a fare le barricate quando si grava sui cittadini". Taglia corto il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi: "Niente di nuovo sotto il sole: è un attacco diretto alla classe media e a quel ceto produttivo che da sempre caratterizza Modena. Capiremo di più in commissione, ma la svolta a sinistra della giunta mi sembra netta: una manovra da comunismo reale". Giovanni Bertoldi, capogruppo di Lega Modena, punta il dito soprattutto sulla scelta di contrarre mutui: "Non mi piace per nulla questa voglia di indebitarsi da parte di un Comune finora virtuoso. Temo che arriveranno tempi di vacche ancora più magre: servono cautela e grande attenzione per ridurre la spesa pubblica. Ma intanto, come sempre, paga il ceto medio". Fin qui le opposizioni. Intanto un osservatore esterno, fuori dai giochi consiliari e vicino alla sinistra, commenta: "Mezzetti vuole marcare la differenza rispetto all’amministrazione precedente, ma forse avrebbe dovuto parlare più chiaro fin dall’insediamento. Gli interventi di cui la città ha bisogno esigono risorse che non ci sono: bisogna trovarle".

Eugenio Tangerini