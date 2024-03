Il centrodestra candida Ferrari

Si è presentato ufficialmente ai cittadini di Soliera il candidato del centro destra. È il dottor Alberto Ferrari, dirigente medico dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia del Ramazzini di Carpi e chirurgo al Rizzoli di Bologna e coordinatore di Forza Italia delle Terre d’Argine. "Mi sono sempre interessato di politica e del sociale ad essa connessa – spiega – ma è solo quando la mia attività professionale me lo ha consentito che ho potuto scendere in campo. Questo nel 2019 in occasione delle scorse elezioni amministrative. Da allora il mio impegno è stato costante: ho assunto l’incarico di coordinatore delle Terre d’Argine per Forza Italia e ho iniziato a frequentare i gruppi di lavoro locali. Mi ha particolarmente colpito la preparazione e l’impegno di quello di Soliera". "Quando mi hanno chiesto la disponibilità alla candidatura a sindaco ho accettato molto volentieri. Vorrei fare una campagna elettorale determinata ma rispettosa dell’avversario politico. Quella che proponiamo noi è l’alternanza politica che dopo tanti decenni della stessa amministrazione sarebbe un forte messaggio di democrazia. Il nostro impegno sarà massimo". A supporto di Ferrari vi sono Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e liste civiche, tra cui ‘Rilanciamo Soliera’.

m.s.c.