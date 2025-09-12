Il centrodestra lancia la petizione:: "No alla nuova moschea di Braida"

I primi fuochi li accesero le voci che si rincorsero già a primavera e raccontavano di come la comunità islamica cittadina avesse acquistato alcuni locali presso il direzionale ‘I Quadrati’, siamo nella zona di Braida, per costruirvi la nuova moschea. Altri si accesero a giugno, quando il consiglio comunale che si occupò della vicenda si chiuse tra le polemiche, con parecchi residenti del quartiere a seguire una riunione non priva di tensioni. Adesso, sulla ‘nuova’ moschea si apre un altro fronte, con il centrodestra cittadini che lancia una petizione con la quale invita i sassolesi ad opporsi all’intendimento della Giunta guidata da Matteo Mesini.

"Decisioni del genere andrebbero condivise con la cittadinanza, che invece l’Amministrazione ha scelto di non condividere, ebbene, saremo noi a chiedere alla città come la pensa in proposito", ha detto, presentando la petizione, il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Giuliano Zanni. Accanto ai lui i responsabili degli altri partiti che compongono il centrodestra sassolese, ovvero Forza Italia, Lega, lista civica Macchioni.

La raccolta delle firme comincia ad ottobre "e – si è detto –andrà anche oltre" con l’obiettivo di indurre la Giunta a fare un passo indietro.

La petizione intende esprimere, si legge, il dissenso rispetto al cambio di destinazione d’uso dei locali de ‘I Quadrati’ a luogo di culto. Ruota tutto lì attorno, ovvero alla decisione della Giunta di concedere o meno quel ‘cambio’ che trasformerebbe i locali acquistati dalla comunità islamica in una ‘moschea’.

Una decisione che, spiega Luca Caselli, ex sindaco e oggi capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, "farebbe tornare indietro Braida di vent’anni. L’impressione è che dietro tutto questo ci sia un interesse politico da parte dell’Amministrazione cui interessano, evidentemente, i voti della comunità islamica, che godrebbe a Sassuolo di uno degli spazio tra i più grandi di quelli simili che già sorgono nel nord Italia. Noi, al netto della libertà di culto, che non mettiamo in discussione, riteniamo che sia una questione, oltre di opportunità, anche di uguaglianza: se io – aggiunge Caselli – devo fare un cambio di destinazione d’uso mi servono documenti, richieste, professionisti, pratiche, qui ci è già stato detto in consiglio comunale che il cambio di destinazione d’uso verrà concesso". Non ci stanno, le minoranze, e si scagliano con una sola voce contro "una decisione politicamente irresponsabile alla quale ci ribelliamo: e a ribellarci cominciamo con questa raccolta di firme, cui faremo seguire, nel caso, altre iniziative".

s.f.