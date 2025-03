Il centrodestra: "Più attenzione che in passato"

Ad aprire il dibattito in Consiglio su parco Amendola è stata Elisa Rossini di FdI che ha parlato di "maggior attenzione sul parco Amendola rispetto alla passata consiliatura". Sottolineando come le grandi dimensioni del parco richiedano "importanti interventi", ha chiesto anche una riflessione sull’opportunità "di incrementare l’illuminazione, molto ridotta nelle ore notturne".

Per il Pd, Diego Lenzini ha sottolineato come "in questi anni sono stati fatti investimenti importanti e l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti dei beni pubblici non è calata, sono invece calate le disponibilità economiche degli enti locali". Giovanni Bertoldi di Lega Modena ha riconosciuto l’attenzione dimostrata nei confronti del parco Amendola e ha avanzato alcune proposte per portarci eventi e iniziative.

L’interrogante Andrea Mazzi ha evidenziato che "in alcuni casi, le questioni risalgono a diversi anni fa. Oggi emerge che è stato fatto poco", ha commentato ricordando le nuove risorse assegnate "utilizzabili nel 2025: 450 mila già previsti e altri 400 mila aggiunti con emendamento" che a suo parere dipendono anche dall’interrogazione e dalle foto che hanno iniziato a girare.