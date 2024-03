Il centrodestra: "Righi, subito toni arroganti"

"Dispiace per i toni arroganti ed autoreferenziali": prima ’missiva’ del centrodestra al neo candidato del centrosinistra Riccardo Righi. A scaldare il motore in vista delle urne sono Federica Carletti, di Fratelli d’Italia, Giulio Bonzanini della Lega, Massimo Barbi di Forza Italia e Giacomo Albicini di Noi Moderati. Scrivono, A Righi: "Dispiace leggere che Righi, già nel suo primo giorno da candidato sindaco, assuma i toni arroganti e auto-referenziali tipici di chi si sente in difficoltà, denigrando l’avversario come soltanto la peggiore sinistra è solita fare. È evidente che il Pd che lui rappresenta ha paura di perdere le elezioni di giugno. Dichiarando che a Carpi non esiste il centrodestra, Righi offende migliaia di cittadini che non lo voteranno, dimenticandosi che il candidato sindaco dovrebbe cercare di ottenere il rispetto di tutta la città, compreso chi non lo vota".

A Carpi, il centrodestra "esiste ed è coeso" e le liste che sostengono la candidatura di Annalisa Arletti "ne sono la dimostrazione", ribadiscono i rappresentanti del centrodestra carpigiano. "Una scelta che – dicono – è frutto di una sintesi politica che il Pd non è stato capace di fare".

Non solo, "la nostra coalizione è espressione di temi, contenuti e progetti per la città e rappresenta l’alternativa di cui Carpi ha bisogno, promuovendo un cambiamento reale che non si limita – come accusa arbitrariamente Righi – a ’toccare la pancia degli elettori con slogan senza costrutto’. Non basta nascondersi dietro al Covid e al periodo difficile che cittadini, imprese e famiglie stanno vivendo; Righi è stato assoluto protagonista di una giunta che, in questi anni, non ha saputo dare alla città le risposte di cui aveva bisogno: un fallimento che oggi è sotto gli occhi di tutti".

Insomma, Carletti, Bonzanini, Barbi ed Albicini promettono battaglia all’uomo scelto dalla coalizione di centrosinistra: "Abbiamo iniziato questa campagna elettorale con coraggio e determinazione, ma soprattutto con serietà, mentre fino ad ora la sinistra ha saputo solo offendere: un atteggiamento inaccettabile da parte di una forza che, di democratico, ormai, ha conservato soltanto il nome".