Il centrodestra va all’attacco : "E i soldi prelevati allo sportello non devono essere restituiti?"

“E’ evidente un tema di opportunità dettato dal fatto che Bosi e Reggianini appartengono allo stesso partito". E’ furioso Luca Negrini di Fratelli d’Italia – Avremmo preferito constatare una reale autonomia da parte di Bosi, che invece non c’è. Se è chiaro che occorre mettere in campo tutto il necessario per verificare la posizione della dipendente, al netto della questione giudiziaria è altrettanto evidente che vi siano numerosi prelievi allo sportello effettuati dall’amministratore unico per cifre significative, non transitate in contabilità e soprattutto di cui nessuno conosce l’utilizzo. E questo è scritto nero su bianco nella segnalazione del revisore dei conti Vito Rosati alla Corte dei Conti. L’attuale amministratore omette ogni iniziativa nei confronti di chi lo ha preceduto, suo collega di partito. Nei confronti dell’ex amministratore unico ed ex segretario provinciale del Pd, infatti, si può configurare sia una responsabilità in solido con la lavoratrice per omessa vigilanza, sia una responsabilità diretta, che discende chiaramente dall’esposto alla Corte dei Conti presentato da Rosati, dal quale emerge che Reggianini ha prelevato più di 20mila euro. Va inoltre evidenziato – aggiunge Negrini che il solo fatto che l’attuale amministratore di aMo abbia conferito incarico a un legale per dotare l’agenzia di un modello 231 di controllo e organizzazione, significa che in precedenza l’agenzia non ne era dotata. Un’omissione grave da parte del suo predecessore, con conseguenze che oggi sono sotto gli occhi di tutti".

"Quanto poi all’esposto alla Corte dei Conti – commenta Negrini – che l’amministratore afferma di avere presentato il 31 luglio, ribadiamo che si tratta di un atto tardivo. Un esposto era già stato depositato presso la stessa Corte dal revisore Vito Rosati, dal quale emerge la possibile responsabilità diretta di Reggianini. C’è la sensazione che si voglia evitare ogni coinvolgimento di soggetti legati al Pd. Dei 513 mila euro contestati il decreto ingiuntivo ne comprende solo una parte, mentre rimangono fuori i fondi prelevati da Reggianini. Non crediamo sia un caso. Il Pd chieda scusa ai cittadini".

"Si fa rotolare la testa del direttore generale, mentre in una arringa ben poco celata Bosi difende il suo compagno di partito Reggianini – rincara la dose Antonio Platis di Forza Italia – Inoltre il decreto ingiuntivo è solo parziale, perché vi sono risorse significative che non sono state ritenute imputabili alla dipendente. Nel dettaglio parliamo di prelievi fatti direttamente in filiale da un amministratore Amo: 13.710 euro nel 2024 e altri 9.000 nel 2025. A ciò si aggiungono quasi 25mila euro di pagamenti effettuati tramite Pos. È bene ricordare che le carte di credito erano due: una intestata al direttore generale appena licenziato, ma mai utilizzata, e l’altra all’amministratore unico Reggianini, usata invece per un totale di 27 mila euro. Trovo imbarazzante che il nuovo amministratore unico si presenti in conferenza stampa dando la parola a consulenti e incaricati di Amo – uno dei quali già operativo ad aprile 2025 – senza che vi sia alcuna traccia di tali incarichi nella sezione Amministrazione e Trasparenza del sito aziendale".

Valentina Mazzacurati della lega trova "apprezzabile lo sforzo di Bosi nel cercare di salvare il salvabile" ma manca "la chiara esposizione di ciò che è successo: chi ha usato i soldi di Amo e per cosa e come mai chi doveva controllare non lo ha fatto compiutamente".