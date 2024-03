Il centrosinistra si riaffida a Silvestri: "Faremo ripartire la ricostruzione"

Sarà Alberto Silvestri il candidato sindaco della formazione di centrosinistra che si raccoglie attorno al gruppo "RigeneriAmo San Felice", definizione scelta non proprio casualmente per marcare i ritardi nella ricostruzione imputati da questo schieramento alla amministrazione in carica. L’altra sera l’assemblea del gruppo politico "RigeneriAmo San Felice" ha dato in modo unanime il proprio via libera al ritorno sulla scena di Silvestri, il sindaco che nel 2019 aveva dovuto interrompere la ricostruzione della cittadina, tra le più danneggiate dal terremoto del 2012, perché aveva accumulato due mandati. Lui c’era ai tempi del sisma ed era toccato a lui il compito di avviare la delicata opera di affrontare l’emergenza e predisporre i progetti di restauro e recupero delle abitazioni e del patrimonio pubblico. "In base agli esiti delle consultazioni ed ai risultati emersi dal sondaggio che abbiamo sottoposto ai cittadini di San Felice, – fanno sapere gli organizzatori della lista di centrosinistra – abbiamo ritenuto che la competenza amministrativa di Alberto, unitamente alla sua capacità di costruire una squadra nuova, composta da donne e uomini competenti e credibili, sia la migliore sintesi possibile per costruire un progetto politico di lungo termine, che guardi al futuro della nostra comunità". Toccherà, dunque, a questo sindaco di lungo corso contendere l’8 e 9 giugno all’attuale sindaco civico, Michele Goldoni, ormai avviato a strappare anche l’appoggio di tutto il centrodestra per una ricandidatura, la poltrona di primo cittadino. "Desidero ringraziare di cuore tutti i gruppi di lavoro di RigeneriAmo San Felice per l’importante lavoro svolto in quest’ultimo anno e per la fiducia accordata – ha dichiarato Silvestri – fattori che mi hanno spinto ad accettare questa nuova sfida, con la convinzione di poter mettere a disposizione della nostra comunità esperienza, competenza, autorevolezza e capacità progettuale. Una delle nostre priorità è far ripartire la ricostruzione del centro storico, con l’intento di creare nuove opportunità per rivitalizzare il nostro associazionismo e sostenere le attività produttive presenti".

Alberto Greco