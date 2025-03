Il cervello con la spina: giovani e intelligenza artificiale

’Intelligenza Artificiale’: ne sentiamo parlare ogni giorno, ma cos’è realmente per i ragazzi? Abbiamo scelto questo argomento perché si sta evolvendo con rapidità e molte persone stanno iniziando ad usarla abitualmente, quindi abbiamo voluto sapere se i nostri coetanei fossero informati a riguardo. Ci siamo divisi in gruppi, ognuno aveva delle classi da intervistare. Abbiamo fatto sei domande per ogni classe e le risposte sono state raccolte per alzata di mano, in totale sono state intervistate 493 persone di prima, seconda e terza media.

I dati sono stati poi elaborati e trasformati in grafici. Il primo grafico dimostra che la maggior parte degli alunni è informata sull’IA. Nel secondo aerogramma abbiamo notato che, anche se gli studenti affermano di conoscere l’IA, più della metà non saprebbe spiegare cos’è. Grazie alle due domande successive si è scoperto che molti la usano in ambito scolastico, per svolgere i compiti, ma è interessante notare che oltre a questo uso, la maggior parte degli alunni utilizza l’IA anche per altri scopi come si nota nella domanda n°4. Dalla quinta domanda traspare come più del 90% degli intervistati credono che l’IA sia utile, invece solo un 5% ne nega l’utilità. Nell’ultimo grafico, con non molta sorpresa, si vede come in pochissimi sanno cosa siano i prompt, infatti dai nostri calcoli si contano solo 12 alunni e da questo si può capire che in tantissimi ignorano il funzionamento base di un qualsiasi dispositivo informatico.

Confrontando i dati raccolti si può dedurre che l’IA sta assumendo un ruolo importante nella vita quotidiana dei ragazzi, ma pochi saprebbero spiegare cos’è. Da questo possiamo dedurre che a tanti alunni non importa capire come funziona, ma interessano solo le risposte istantanee. Tanti ragazzi, invece, usano l’IA per compiti scolastici, magari senza riflettere sul fatto che rappresenta una possibilità per imparare cose nuove, a patto di interfacciarsi con essa in modo competente. L’importante è essere coscienti che si tratta di uno strumento in rapida evoluzione, da utilizzare in modo consapevole, perché ci ritroveremo sempre più in contatto con questa tecnologia e capire che non è stata sviluppata per sostituire il nostro cervello ma per arricchire ancora di più le nostre conoscenze.

classe 2H, scuola Secondaria di I grado Raimondo Montecuccoli